Controale la firmele care comercializeazã anvelope si baterii auto

vineri, februarie 2, 2018, 3:00

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Vaslui a verificat 16 agenti economici care comercializeazã anvelope noi. În total, au fost verificate produse in valoare de 517.847 lei. Inspectorii au descoperit abateri de la normele legale la sapte firme, valoarea produselor cu abateri fiind de 18.475 lei. Printre deficientele constatate se numãrã lipsa indicãrii preturilor de vanzare, neafisarea la loc vizibil a autocolantului pus la dispozitie de furnizor cu informatii referitoare la eficienta consumului de carburant si a aderentei pneurilor. La finalul actiunilor de control s-au dispus urmãtoarele: s-au aplicat douã amenzi in valoare de 3.000 lei, iar pentru sase operatori economici s-au aplicat avertismente. În paralele cu verificarea comercializãrii anvelopelor noi, CJPC Vaslui a controlat si respectarea prevederilor legale privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori. Au fost contolati 17 operatori economici, valoarea produselor controlate fiind de 132.483 lei. Un numãr de 12 firme au fost descoperite cu abateri, valoarea produselor cu probleme fiind de 72.545 lei. Printre abateri se numãrã lipsa afisãrii la loc vizibil a anuntului cu urmãtorul continut: ßPredati bateriile si acumulatorii auto in vederea valorificãrii’, lipsa afisãrii la loc vizibil a valorii depozitului corespunzãtor, neindicarea valorii depozitului, la vanzarea bateriei sau acumulatorului auto, in documentele fiscale eliberate consumatorilor. În urma controalelor efectuate, 12 operatori economici au fost sanctionati cu avertisment.