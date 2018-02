Conferintã despre cetãtile getice din Podisul Moldovenesc (secolele V-III î. Hr.)

vineri, februarie 23, 2018, 3:00

Muzeul ßVasile Parvan’ Barlad organizeazã o nouã conferintã cu tematicã arheologicã, in colaborare cu Institutul de Arheologie Iasi si Academia Romanã – Filiala Iasi. Conferinta va avea loc sambãtã, 24 februarie, ora 11.00, la sediul central al muzeului, din str. Vasile Parvan nr. 1 – organizator, muzeograf Mircea Oancã. Dr. Alexandru Berzovan, invitatul acestei conferinte, va prezenta publicului perioada veacurilor V-III i.Hr., care se caracterizeazã, in spatiul carpato-nistrean, prin aparitia marilor cetãti de pãmant ale getilor. Ridicate de obicei pe inãltimi dominante si beneficiind uneori de suprafete foarte mari, ele puteau oferi adãpost la vreme de restriste comunitãtilor locale. Pe langã functiile militare sau economice, ele marcau in peisaj puterea si prestigiul comunitãtilor care le-au edificat. Pentru spatiul est-carpatic al Romaniei, cunostintele despre aceastã perioadã sunt relativ putine: singurele cetãti sãpate care au beneficiat de monografii arheologice dedicate sunt cele de la Stancesti si Cotu Copãlãu; chiar si in aceste douã cazuri, suprafetele excavate sunt foarte mici in raport cu dimensiunile obiectivelor. Prezenta fragmentelor de amfore grecesti de diferite tipuri, dar si a mãrgelelor se inscrie in tabloul mai larg al relatiilor comerciale avute de factiunile tribale getice cu orasele grecesti de la Pontul Euxin. Cetatea de la Poiana Mãnãstirii, prin suprafata ei, prin aspectul impunãtor al valului in zonele in care acesta s-a pãstrat mai bine, trebuia sã fi fost resedinta unei grupãri puternice si influente. De asemenea, invitatul va imbrãca un echipament getic de luptã si il va prezenta pubilicului.