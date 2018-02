Comisia Europeanã va lansa o campanie de testare a produselor alimentare

marți, februarie 6, 2018, 3:00

Comisia Europeanã va lansa în luna mai o campanie de testare a produselor alimentare în 16 tãri ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioarã a mãrfurilor vândute în Europa de Est, anuntã Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen.

‘Comisia Europeanã trateazã cu foarte mare seriozitate problema standardelor duble privind calitatea produselor alimentare si a elaborat un plan de actiune detaliat’, a declarat vineri Vera Jourova, potrivit unui comunicat postat pe site-ul Comisiei Europene. ‘Protocolul comun de testare ar trebui sã fie gata panã in luna aprilie. În luna mai, ar urma sã fie lansatã o campanie de testare, cu participarea a cel putin 16 tãri (selectate pe criterii geografice si de mãrime). Testele vor include formarea unui cos comun de produse comercializate in cele mai multe dintre statele membre; vor fi efectuate verificãri privind compozitia chimicã si gustul. Sperãm sã prezentãm primele rezultate inainte de sfarsitul anului 2018’, a precizat Vera Jourova. Tãri central si est-europene, in principal Slovacia, Cehia si Ungaria, au denuntat de mult timp faptul cã in Europa de Est sunt vandute produse de calitate inferioarã – de la alimente la cosmetice – sub aceleasi branduri si ambalaje utilizate pe pietele occidentale. Potrivit propunerilor formulate in 2017, Bruxellesul ar urma sã aloce aproximativ un milion de euro pentru a ajuta autoritãtile statelor membre sã verifice produsele alimentare. În plus, vor fi elaborate planuri de armonizare a metodelor pentru depistarea produselor de calitate inferioarã. În urmã cu cateva luni, Vera Jourova a argumentat cã obiectivul este vanzarea unor produse de aceeasi calitate pe piata comunitarã. ‘Nu dezvãluim nume si nu facem de rusine companii, dar, dacã dupã teste nu vom constata imbunãtãtiri, se va sti public ce branduri sunt implicate si este posibil ca si consumatorii sã exercite presiuni’, a explicat Jourova in septembrie 2017.