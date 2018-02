CL Vaslui – vot de 100 milioane de lei !

miercuri, februarie 14, 2018, 3:00

Consiliul Local Vaslui voteazã, în sedinta de mâine, 15 februarie, bugetul pe anul 2018. La venituri, bugetul are propusã suma de 100 milioane de lei. 39% din veniturile visterie locale provin din sume defalcate din TVA, 32,15%, din sume defalcate din impozitul pe venit iar 25%, din taxe si impozite. Institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii au la venituri 15 milioane de lei. Suma totalã care va fi acordatã în acest an din bugetul local pentru investitii este de 16,2 milioane lei.

Joi, 15 februarie 2018, Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba bugetul local pe anul 2018. La capitolul venituri, este propusã suma de 100.027.372 lei, in timp ce la capitolul chetuieli, suma prognozatã se ridicã la 107.401.000 lei. Deficitul, in valoare de 7.373.628 lei, va fi finantat din excedentul inregistrat pe exercitiul bugetar 2017. În acest an, sectiunea de functionare a bugetului municipiului Vaslui va primi la venituri 91.125.000 lei, la cheltuieli fiind prevãzutã aceeasi sumã. De asemenea, sectiunea dezvoltare are prevãzute venituri care se ridicã la 8.902.372 lei, iar la cheltuieli este prognozatã suma de 16.276.000 lei. În aceeasi sedintã a CL Vaslui se va aproba si bugetul centralizat al institutiilor publice si activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018. Astfel, bugetul centralizat al institutiilor publice are la venituri previzionatã suma de 15.102.000 lei, iar la capitolul cheltuieli, de 15.670.964 lei. În cadrul acestui buget, sectiunea de functionare va primi la venituri 14.852.000 lei, iar la cheltuieli, 15.420.964 lei, inregistrandu-se un deficit de 568.964 lei. Totodatã, sectiunea de dezvoltare va avea venituri de 250.000 lei si cheltuieli la acelasi nivel. Veniturile bugetelor locale sunt formate din venituri proprii, venituri din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete, donatii si sponsorizãri.

Investitii de 16 milioane lei

Suma totalã care va fi acordatã in acest an din bugetul local pentru investitii este de 16.276.000 lei. Printre obiectivele care vor fi atacate in acest an se numãrã: refacere imbrãcãminte rutierã zona locuinte Garã IV (900.000 lei), refacere imbrãcãminte rutierã zona Cartierului 13 Decembrie (1.500.000 lei), sistematizare verticalã si reabilitarea elementelor arhitecturale cuprinse intre strada Costache Negri (Sinagogã) si strada Husului (2.155.000 lei), parcare strada Stefan cel Mare, bl. 410 (Teoclinik) (350.000 lei), sistematizare verticalã si reabilitarea elementelor arhitecturale cuprinse in zona dintre str. Nicolae Bãlcescu, str. Nicolae Iorga, CEC si magazinul Central (9.000 lei), reparatii capitale pe strada Republicii (2.000.000 lei). De asemenea, amenajarea platformã bazar si targ auto va primi 4.000.000 lei, iar, reteaua de apã potabilã, canalizare menajerã si reteaua de canalizare pluvialã, zona Centru Est Inferior, strada Gh. Lazãr va primi 750.000 lei.

Impozite pe 8,4 milioane metri pãîrati de terenuri

La finele anului 2017, contribuabilii existenti in evidentele fiscale din municipiul Vaslui se prezintã in urmãtoarea structurã: 41.790 roluri persoane fizice si 2.320 roluri persoane juridice. Principalele elemente care compun materia impozabilã detinutã de cãtre contribuabilii persoane fizice se prezintã astfel: 30.096 clãdiri si constructii diverse care indeplinesc elementele constitutive ale unei clãdiri, 8.454.325 metri pãtrati (mp) teren intravilan, structurat pe categorii de folosintã, si 30.648.367 mp teren extravilan, structurat pe categorii de folosintã. De asemenea, mai existã 16.711 mijloace de transport, inclusiv remorci. Materia impozabilã detinutã de cãtre contribuabilii persoane juridice este formatã din clãdiri si constructii, avand valoare de inventar 638.884.377 lei, structuratã astfel: 329.180.018 lei, valoare de inventar aferentã clãdirilor/constructiilor nerezidentiale reevaluate in ultimii 3 ani fiscali anteriori anului fiscal de referintã, 13.172.300 lei, valoare de inventar aferentã clãdirilor/constructiilor rezidentiale reevaluate in ultimii 3 ani fiscali anteriori anului fiscal de referintã, 296.532.059 lei, valoare de inventar aferentã clãdirilor/construc – tiilor nereevaluate in ultimii 3 ani fiscali anteriori anului fiscal de referintã. Persoanele juridice mai detin 4.500.026 mp teren intravilan, structurat pe categorii de folosintã, 6.232.585 mp teren extravilan, structurat pe categorii de folosintã, 4.698 mijloace de transport, inclusiv remorci, pe tipuri, firme si structuri de afisaj in suprafatã totalã de 3.756 mp.