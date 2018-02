CL Vaslui, informat despre proiectul de apã si canal

vineri, februarie 23, 2018, 3:00

Modul in care se deruleazã proiectul de apã si canal a fost discutat si in ultima sedintã a Consiliului Local (CL) Vaslui. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, le-a promis consilierilor locali cã ii va tine la curent cu procedura de organizare a licitatiei pentru executie. ‘În muncipiul Vaslui se vor investi 18 milioane de lei in retelele de apã si canal. În perioada urmãtoare, va fi organizatã licitatia, iar panã in luna iunie, sperãm cã vor incepe lucrãrile. Este un obiectiv pe care il asteptãm de mult timp atat noi, cat si cetãtenii municipiului. Valoarea totalã a proiectului este de 98 milioane de lei’, a spus Vasile Pavãl. Aquavas Vaslui a urcat pe SEAP douã din cele cinci contracte de modernizare a retelelor de apã si canalizare. Este vorba despre cele cinci proiecte de retele din programul POS Mediu, care nu s-au realizat pe vechiul proiect si au fost mutate pe noul proiect finantat prin POIM 2014-2020. Contractele vizeazã reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apã si de canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. Cele douã contracte care sunt in fazã finalã si vor fi lansate in procedura de licitatie publicã pentru adjudecarea lucrãrilor sunt din Vaslui si Negresti. În total, vor fi realizate extinderi de retele pe o lungime de 54 de kilometri, 10 kilometri de conducte vor intra in reparatii capitale, se vor construi 310 cãmine de vane, 2.460 cãmine contorizare, 491 hidranti de incendiu si patru statii intermediare de clorinare.