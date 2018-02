Cine a «furat» un zero inestimabil din mosia Liceului «Eminescu» Bârlad?!

luni, februarie 5, 2018, 3:00

Dezvãluire incredibilã a profesorului Ghiorghe Pricop, directorului Liceului „Mihai Eminescu” din Bârlad, care a înstiintat conducerea orasului cã, de mai bine de 17 ani, institutia pe care o conduce nu ar avea în proprietate decât o suprafatã de putin peste 5.800 de metri pãtrati. În realitate, institutia are în posesie peste 58.000 de metri pãtrati, însã „cineva”, nu se stie cine si unde, a „pãpat” un zero. Deocamdatã, nimeni nu pare sã stie cum se poate îndreptate eroarea.

Profesorul Pricop a venit cu informatia in plenul Consiliului Local (CL) Barlad, in momentul in care a cerut ca liceului sã ii fie trecutã in administrare si o gospodãrie anexã, de care ar avea nevoie pentru a-si lãrgi sfera de activitãti de profil. Numai cã, in momentul in care alesii locali i-au refuzat cererea, acesta a plusat cu informatia in cauzã. El a spus cã nu intelege cum de s-a ajuns ca, in inventarul domeniului public al orasului, liceul sã figureze cu o suprafatã atat de micã, in conditiile in care dintotdeauna institutia a functionat pe aproape 6 hectare. ‘Din cate am aflat noi, undeva prin anii 2000, 2001 s-a gresit. Si asa ne-am trezit cã, in loc de 58.000 de metri pãtrati, acum figurãm in inventar cu doar 5.888. Cine si unde a gresit nu se stie, dar credem cã eroarea ar trebui indreptatã. Problema, din cate am inteles, este cã nu se stie cum se poate face acest lucru, acum’, a spus profesorul Pricop. În timp ce unii alesi locali au rãmas perplecsi la auzierea vestii, altii s-au arãtat prea putin interesati de solicitarea conducerii liceului barlãdean. Si asta pentru simplul motiv cã unora chiar le-a venit imposibil sã creadã cã s-ar fi putut produce o eroare de asemenea proporitii, mai ales cu bunã stiintã, asa cum s-a speculat din partea unora. În plus, panã si primarul Dumitru Boros s-a arãtat iritat de aspectele prezentate, dar mai ales de faptul cã actualul director, dupã ce a fost si consilier local, a observat abia acum grozãvia, dupã ani buni de activitate in cadrul liceului. ‘Ati fost director si sunteti de atatia ani. Eu mã intreb cum de ati observat abia acum acest lucru. Nu ati stiut niciodatã ce suprafatã realã are liceul? De ce nu ati cerut indreptarea erorii? Acum, vom vedea ce si mai ales dacã se mai poate face ceva…’, a spus edilul-sef.