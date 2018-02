Certificat de înmatriculare fals depistat la Albita

marți, februarie 6, 2018, 3:00

La sfarsitul sãptãmanii trecute, in PTF Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor necesare trecerii frontierei, Valeriu S., cu cetãtenie romanã si R. Moldova, in varstã de 32 de ani, care conducea un autoturism marca Mercedes, model S320CDI, inmatriculat in Bulgaria. La controlul de frontierã, existand suspiciuni cu privire la autenticitatea certificatului de inmatriculare prezentat la control pentru mijlocul de transport, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, in urma cãrora au constatat cã documentul nu indeplineste conditiile de formã si fond ale unuia autentic, acesta fiind fals total. Valeriu S. a declarat cã a achizitionat autoturismul din Romania, cu doar cateva zile inainte, cu suma de 2.000 euro, si cã in momentul preluãrii autoturismului a intrat in posesia documentelor pe care le-a prezentat la controlul de frontierã. Acesta a mai declarat cã nu are cunostintã despre faptul cã certificatul de inmatriculare prezentat la control este fals sau falsificat. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã pentru sãvarsirea infractiunii de uz de fals.