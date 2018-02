Cariera de medic militar, o optiune!

luni, februarie 12, 2018, 3:00

Dacã îti doresti o carierã sigurã si respectatã, dacã vrei sã apartii unui corp profesional de elitã, dacã îti plac provocãrile si vrei sã fii un lider, atunci cariera de medic militar este pentru tine!

Centrul Militar Judetean Vaslui, prin structura sa specializatã, Biroul informare – recrutare, desfãsoarã activitãti de recrutare a candidatilor, bãieti si fete, cu domiciliul in judetul Vaslui, pentru admiterea in institutiile militare de invãtãmant, pentru anul de invãtãmant 2018 – 2019. Învãtãmantul militar este invãtãmant de stat, vocational, gratuit, parte integrantã a sistemului national de invãtãmant. În domeniul invãtãmantului superior medical, ministrul Apãrãrii Nationale a aprobat modificarea Planului de scolarizare in institutiile de invãtãmant militar pentru anul universitar 2018-2019, in sensul suplimentãrii cifrei de scolarizare cu 100 de locuri la Institutul medico-militar, de la 78 de locuri initial, la 178 de locuri in prezent. Astfel, cele 178 de locuri sunt repartizate pe specializãri si locatii, dupã cum urmeazã: * ‘Medicinã generalã’: 60 locuri la Universitatea de Medicinã si Farmacie ‘Carol Davila’ din Bucuresti, durata studiilor 6 ani (locuri finantate de la buget); 90 locuri la Universitatea de Medicinã si Farmacie din Targu Mures, durata studiilor 6 ani (locuri finantate de la buget); * ‘Medicinã dentarã’: 13 locuri la Universitatea de Medicinã si Farmacie ‘Carol Davila’ din Bucuresti, durata studiilor 6 ani (locuri finantate de la buget); * ‘Farmacie’: 15 locuri la Universitatea de Medicinã si Farmacie ‘Carol Davila’ din Bucuresti, durata studiilor 5 ani (locuri finantate de la buget). Se primesc candidati, bãieti si fete, care sunt in clasa a XII-a sau absolventi ai invãtãmantului liceal cu diplomã de bacalaureat, care au varsta panã in 26 de ani, impliniti in cursul anului 2018. Termenul limitã de depunere a dosarului este 3 aprilie 2018. Pentru a accede in Institutul medico-militar, candidatii vor parcurge urmãtoarele etape: prezentarea la sediul Biroului informare – recrutare din cadrul Centrului Militar Judetean Vaslui, in vederea stabilirii contactul initial; efectuarea unui examen medical la o clinicã militarã (cea mai apropiatã fiind Spitalul Militar Clinic de Urgentã Iasi); definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare – recrutare; sustinerea a doua teste aptitudinale eliminatorii, de evaluare psihologicã si de evaluare a aptitudinilor fizice, la Centrul Zonal de Selectie si Orientare – Campulung Moldovenesc; participarea la concursul de admitere in Universitãtile de Medicinã si Farmacie din Bucuresti sau Targu Mures. Pe timpul studiilor, se asigurã gratuitate (hrãnire, echipare, cazare, transport, asistentã medicalã). Studentii Institutului medico-militar studiazã medicina militarã timp de 6 ani, iar dupã absolvirea primilor 4 ani de studii, devin ofiteri-studenti, urmand ca, la finalul celor 6 ani, sã obtinã diploma de licentã. Ulterior, medicii militari isi vor desfãsura activitatea in cadrul Spitalului Universitar de Urgentã Militar Central ‘Dr. Carol Davila’ sau in cele zece spitale militare regionale, precum si in unitãtile militare, ca medici de unitate. Pentru informatii detaliate, consiliere si inceperea procesului de recrutare, cei interesati trebuie sã se prezinte la sediul Biroului informare – recrutare, situat pe strada Decebal nr. 16, in clãdirea Centrului de resurse pentru afaceri Vaslui, etaj I, camera 8, zilnic, de luni panã vineri, intre orele 08.30 – 16.30, marti, intre orele 10.30-18.30. Informatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon 0235.315.309 sau 0720.053.281.