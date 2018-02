Campania PMP pentru redeschiderea Spitalului din Negresti se extinde la nivel judetean

marți, februarie 27, 2018, 3:00

Anuntul a fost fãcut de Marcel Gangu, secretarul general al Organizatiei Judetene PMP Vaslui, care considerã cã actiunea coordonatã de Ionut Pavel, presedintele PMP Negresti, în urma cãreia au fost strânse cele 4.000 de semnãturi anexate memoriului înaintat de deputatul PMP Corneliu Bichinet mai multor ministri ai Sãnãtãtii, rãmâne necesarã si de actualitate.

În timp ce autoritãtile locale merg pe mana Ministerului Sãnãtãtii, a cãrui pozitie este aceea cã spitalul din Negresti este, in continuare, ‘deschis in acte’, membrii Organizatiei PMP Negresti, in frunte cu presedintele Ionut Pavel, au luat decizia sã continue demersurile incepute in 2017, concretizate intr-o listã cu 4.000 de semnãturi in favoarea redeschiderii unitãtii sanitare. Chiar dacã demersul – spune Ionut Pavel – nu este fãcut in numele partidului, de pe tabelele cu semnãturi lipsind sigla PMP, important nu este ca cineva sã isi asume meritele politice pentru eventuala redeschidere, ci ca aceasta sã se intample. Cand, nimeni nu stie, nici in teritoriu, nici la Bucuresti. ‘În mod cert, in acest an, pe tema spitalului vom avea interventii si in Consiliului Local Negresti, in calitate de cetãteni, in primul rand. În paralel, vom continua si strangerea de semnãturi si sperãm ca, prin demersurile domnului deputat Corneliu Bichinet la Bucuresti, sã avem succes’, a subliniat Ionut Pavel. Mai mult, in scurt timp, semnãturi in favoarea redeschiderii unitãtii sanitare de la Negresti vor putea fi date si la celelalte sedii PMP din judet, in care functioneazã cabinetele parlamentare ale deputatului Corneliu Bichinet. Astfel, spune Marcel Gangu, presedintele Organizatiei Municipale PMP Vaslui si secretarul general al Organizatiei Judetene a partidului, vor fi deschise liste in vederea strangerii de semnãturi pentru redeschiderea spitalului si la Vaslui, Barlad, Husi si Murgeni. ‘Vrem sã le reamintim factorilor de decizie de la nivel judetean cã problema spitalului de la Negresti nu este doar a negrestenilor si a locuitorilor comunelor invecinate, ci una de interes si cu impact judetean. Echipa coordonatã de domnul presedinte Ionut Pavel la Negresti a fãcut o treabã foarte bunã in 2017, dar acesta a fost doar inceputul. Vrem ca, in 2018, acest demers sã aibã o sustinere judeteanã. Nu vãd niciun motiv ca vasluienii sau husenii, spre exemplu, sã nu fie alãturi de locuitorii Negrestiului, pentru cã, in definitiv, prin inchiderea Spitalului Orãsenesc Negresti s-a fãcut o nedreptate judetului Vaslui in ansamblu’, a declarat Marcel Gangu, secretarul general al PMP Vaslui.