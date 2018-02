Campania ITM de informare a angajatorilor, prelungitã pânã pe 31 martie

marți, februarie 13, 2018, 3:00

Pe 15 ianuarie, Inspectia Muncii Vaslui a demarat o nouã serie de actiuni de informare a angajatorilor cu privire prevederile legislatiei din domeniul muncii. Printre temele de actualitate cu care sunt familiarizati patronii se numãrã si cea privind modificarea salariului brut în contextul transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat. Campania de informare s-a prelungit pânã la data de 31 martie 2018.

Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a declansat ‘Campania de informare si constientizare cu privire la modificarea salariului brut in contextul transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea nr. 62/2011, reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, registrul general de evidentã al salariatilor si transformarea muncii nedeclarate in muncã declaratã’. Dupã actiunile desfãsurate in luna decembrie 2017, inspectorii de muncã au continuat si in ianuarie seria activitãtilor de informare, in prima lunã a anului avand loc sapte sesiuni de informare si constientizare, cu un total de 169 de participanti. În cadrul sesiuniunilor de informare si constientizare au participat angajatori din constructii, exploatarea si industrializarea lemnului, alimentatie publicã, agriculturã, industria textilã, comert, transportatori, panificatie, industria alimentarã, prestãri de servicii, cabinete medicale, cabinete notariale, unitãti administrativ-teritoriale (primãrii, n.n.), regii autonome etc. Participantilor li s-au inmanat mape care contineau materiale cu privire la prevederile derogatorii de la Legea nr. 62/2011, reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind transformarea muncii nedeclarate in muncã declaratã, registrul general de evidentã etc. ‘Campania de informare si constientizare cu privire la modificarea salariului brut in contextul transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat s-a prelungit panã la data de 31 martie 2018. Vom organiza, in perioada urmãtoare, alte sesiuni de informare si constientizare convocand participarea si a altor tipuri de entitãti’, a spus Gheroghe Chirvase, inspector sef al ITM Vaslui.