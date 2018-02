Calendarul Simulãrii Evaluãrii Nationale si a Bacalaureatului 2018

marți, februarie 20, 2018, 3:00

În data de 15 februarie, a fost publicat în Monitorul Oficial al României Calendarul Simulãrii evaluãrii nationale a elevilor clasei a VIII-a si al simulãrii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2017 – 2018, precum si lista continuturilor pentru aceste simulãri. Ca si pânã acum, notele obtinute nu vor fi trecute în catalog decât la cererea expresã a elevilor. În schimb, rezultatele vor fi analizate si discutate la nivelul fiecãrei clase si unitãti de învãtãmânt.

Simulãrile principalelor examene destinate elevilor vor debuta odatã cu probele scrise la care vor participa actualii elevi ai claselor a VIIIa. Pe 5 martie urmeazã a se desfãsura proba scrisã la limba si literatura romanã, urmatã, a doua zi, de proba scrisã la matematicã, si, pe 7 martie, dacã este cazul, de proba scrisã la limba si literatura maternã. Afisarea rezultatelor la simularea evaluãrii nationale se va face pe 16 martie, dupã care, la nivelul fiecãrei clase si unitãti de invãtãmant, urmeazã analizarea rezultatelor, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu pãrintii ori la nivelul consiliului profesional, in vederea adoptãrii de mãsuri pentru imbunãtãtirea performantelor scolare a viitorilor absolventi de gimnaziu. În ceea ce priveste evaluarea probelor scrise a examenului de Bacalaureat, acestea vor debuta, atat pentru elevii claselor a XII-a, cat si a XI-a, pe 19 martie, odatã cu proba scrisã la limba si literatura romanã, urmatã, a doua zi, de proba similarã la limba si literatura maternã. Pe 21 martie, urmeazã Proba E)c) – proba scrisã obligatorie a profilului, la matematicã sau istorie, la care participã inclusiv elevii clasei a XI-a. Ultima probã, destinatã doar elevilor din ultimul an de liceu, se va desfãsura pe 22 martie. Este vorba de proba la alegere a profilului si specializãrii, care se poate sustine la fizicã, chimie, biologie, informaticã, geografie, logicã, argumentare si comunicare, psihologie, economie, sociologie sau filosofie. Anuntarea rezultatelor la simularea Bac-ului se va face pe 30 martie, elevii din ultimul an de liceu avand astfel destul timp, panã la adevãratul examen, de a-si pune la punct eventualele lacune educationale. Listele continuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenelor de evaluare nationalã si cel de bacalaureat se regãsesc in anexele Ordinului ministrului Educatiei Nationale publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 144/15.02.2018, si vor fi disponibile si pe site-urile Inspectoratelor Scolare Judetene.