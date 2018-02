Bun îi vinul… la volan!?

luni, februarie 5, 2018, 3:00

În urma controalelor în trafic, politistii vasluieni au depistat 4 bãrbati care au încãlcat legislatia rutierã în vigoare. Trei dintre ei se aflau la volan, desi consumaserã bãuturi alcoolice.

Pe 1 februarie, la ora 16.25, politistii din cadrul Politiei Orasului Negresti au depistat un bãrbat de 47 de ani, din localitate, care conducea un autoturism pe DJ 248 B, in localitatea Negresti, desi se afla sub influenta bãuturilor alcoolice. Cel in cauzã avea o concentratie de 1,03 mg/l alcool pur in aerul expirat. În aceeasi zi, la ora 20.29, politisti din cadrul Biroului Rutier Vaslui si Postului de Politie Lipovãt, in timpul exercitãrii atributiilor de serviciu, au depistat in trafic un bãrbat de 28 de ani, din comuna Lipovãt, care conducea un autoturism pe DJ 245 A, in localitatea Lipovãt. Cel in cauzã avea o concentratie de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat. La ora 21.25, politistii din cadrul Politiei Municipiului Barlad au fost sesizati prin apel 112 despre producerea unui eveniment rutier pe strada Republicii, din muncipiu. Echipa operativã deplasatã la fata locului a constatat cã unul dintre conducãtorii auto implicati in evenimentul rutier, un bãrbat de 27 de ani, din Barlad, emana halenã alcoolicã. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentratie de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat. Toate cele trei persoane au fost conduse la unitati medicale pentru recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Tot pe 1 februarie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Barlad au identificat un conducãtor auto in varstã de 18 ani, din municipiul Barlad, implicat intr-un eveniment rutier, pe strada Paloda. În urma verificãrilor efectuate de politisti in baza de date privind detinãtorii de permise auto, s-a stabilit faptul cã tanãrul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În cauzã a fost intocmit dosar de cercetare penalã sub aspectul sãvarsirii infractiunii de ‘conducerea unui vehicul fãrã permis de conducere’, faptã prevazutã si pedepsitã de art. 335 alin. 1 din Codul Penal.