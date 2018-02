Bugetul judetului, lansat în dezbatere publicã

miercuri, februarie 7, 2018, 3:00

Aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Vaslui este aproape de finalizarea proiectului de buget pentru anul 2018. În acest an, la bugetul judetului sunt prognozate colectãri de venituri in sumã totalã de 277 milioane de lei, in timp ce la capitolul cheltuieli sunt previzionate 296 milioane de lei. Deficitul bugetar existent va fi acoperit din excedentul anului 2017, care se ridicã la suma de 19 milioane de lei. Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, a precizat cã vineri, 16 februarie, va avea loc sedinta ordinarã in care va fi aprobat bugetul pe anul curet. ‘Se lucreazã la buget si suntem aproape de finalizarea proiectului. Documentul urmeazã sã fie lansat in dezbatere publicã si sã fie transmis pentru a fi supus discutiilor in comisiile de specialitate ale CJ-ului. Sumele alocate anul acesta sunt in crestere fatã de anul trecut; am acoperit toate cheltuielile de personal in ceea ce priveste salariile, tichetele de vacantã si alte drepturi. Vom aloca pentru investitii suma de 25 milioane de lei. Banii vor fi directionati cãtre modernizarea infrastructurii, multe din obiective fiind deja licitate si in curs de executie’, a spus Dumitru Buzatu.

Bani pentru cofinantarea proiectelor

Tot la capitolul investitii, au fost prinse in buget sumele necesare pentru cofinantarea proiectelor pe infrastructurã, finantate din fonduri europene nerambursabile si de la bugetul national. Este vorba despre drumul strategic, proiectele castigate pe PNDL 2, dar si unele obiective de investitii in derulare pe PNDL 1. ‘Am asigurat intr-un mod acceptabil si bugetele institutiilor subordonate. Evident, nevoile noastre sunt mult mai mari, dar trebuie sã fim realisti si sã cheltuim intr-un mod eficient banii pe care ii avem. Dacã pe parcursul executiei bugetare vor apãrea situatii noi, atunci vom regla aceste lucruri la sase luni, prin rectificare bugetarã’, a mai spus Dumitru Buzatu.

Prioritatea, infrastructura

În urmãtorii trei ani, judetul Vaslui va avea 700 kilometri de drumuri judetene asfaltate. În prezent, din cei circa 1.000 kilometri de drumuri judetene, jumãtate sunt drumuri cu asfalt, iar jumãtate sunt drumuri de piatrã sau pãmant. Plusul de 200 kilometri de drumuri reabilitate vine in urma castigãrii de cãtre CJ Vaslui a 14 proiecte pe drumuri pe PNDL 2, care insumeazã 102 kilometri. CJ Vaslui a depus pe PNDL 2 un numãr total de 17 proiecte, din care o scoalã, douã poduri si 14 drumuri judetene. Cele 17 proiecte depuse de CJ Vaslui pe PNDL doi valoareazã aproximativ 180 milioane de lei. Restul lucrãrilor de modernizare se vor face prin intermediul drumului strategic cu finantare europeanã nerambursabilã si cu bani de la bugetul judetean. Drumul strategic are o valoare de 50 milioane de euro si vizeazã modernizarea a 82 kilometri de drumuri judetene. Drumul strategic vizeazã modernizarea mai multor drumuri judetene, reunite pe directia Barlad-Alexandru Vlahutã-Laza-Poienesti-Codãesti, cu iesire in drumul national. Practic, drumul strategic judetean Barlad-Laza-Codãesti va face legãtura intre zona de sud si cea de nord prin jumãtatea de vest a judetului. Drumul strategic presupune reabilitarea cãilor de comunicatie intre localitãtile Bãcani, Alexandru Vlahutã, Poenesti, Laza, Bãlteni, Zãpodeni, Dãnesti si Codãesti. De la bugetul judetean sunt finantate si cateva drumuri judetene care trebuie betonate, iar aceste investitii vor fi prinse si in bugetele urmãtorilor ani.