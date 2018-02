joi, februarie 15, 2018, 3:00

Muzeul Judetean „Stefan cel Mare” Vaslui, alãturi de Consiliul Judetean Vaslui, Facultatea de Biologie a Universitãtii „Al. I. Cuza” Iasi, Consortiul de Cercetare Regional Moldova pentru Monitorizarea si Protectia Mediului si Liceul Teoretic „Emil Racovitã” Vaslui, invitã publicul sã participe la manifestarea cultural- stiintificã „Biodiversitate – Umanitate: vietile noastre sunt legate”, astãzi, 15 februarie, cu începere de la ora 12.00, la Liceul Teoretic „Emil Racovitã” Vaslui.

Expozitia ce va fi vernisatã in cadrul acestei manifestãri se deruleazã sub conceptul ‘Caravana Francofonã pentru Biodiversitate’ (editia a 14-a), realizatã de Fundatia ‘Nicolas Hullot’ si ‘Noe Conservation’ din Franta. Expozitia a fost ofertatã in 2004 Consortiului de Cercetare Regional pentru Monitorizarea si Protectia Mediului (CCRMPM), sub coordonarea prof. univ. dr. Ovidiu Toma, de la Facultatea de Biologie a Universitãtii ‘Al. I. Cuza’ Iasi. Ofertarea ei a fost fãcutã de cãtre Ministerul Afacerilor Externe din Franta (prin Direction Generale de la Cooperation Internationale et du Developpement), cu sprijinul Ambasadei Frantei in Romania si a Centrului Cultural Francez din Iasi. Manifestarea are ca scop constientizarea necesitãtii protejãrii si conservãrii biodiversitãtii, protectiei mediului si a naturii, interventiei in situatii de urgentã, reactiei in caz de dezastre naturale si/sau provocate de mana omului, dar si a luptei impotriva incãlzirii globale. Organizatorul expozitiei in Romania este prof. univ. dr. Ovidiu Toma, coordonator al CCRMPM, Facultatea de Biologie din cadrul Universitãtii ‘Al. I. Cuza’ Iasi. sBiodiversitatea si umanitatea sunt strans legate. Protejarea diversitãtii biologice este protejarea diversitãtii culturale. In tãrile dezvoltate, stilurile de viatã si consumul epuizeazã resursele naturale ale lumii. In tãrile in curs de dezvoltare, sãrãcia determinã populatiile rurale sã suprasolicite resursele. Reconcilierea protectiei mediului si mentinerea biodiversitãtii, progresul social si echilibrul economic reprezintã provocarea dezvoltãrii durabile pentru viitorul omenirii. Incredibila caracteristicã a planetei noastre este prezenta vietii, in imensa ei diversitate. In fiecare zi utilizãm biodiversitatea sub formã de produse alimentare, medicamente sau ca sursã de produse (furnizarea de fibre pentru imbrãcãminte, materiale de constructie etc.). Cu toate acestea, activitãtile umane pun in pericol multe specii de plante si animale. Astãzi, biodiversitatea este in crizã. Noi vrem sã atragem atentia asupra acestui pericol!’, se aratã in caietul de prezentare a expozitiei. Organizatori locali sunt prof. dr. Ramona Maria Mocanu, directorul Muzeului Judetean ”Stefan cel Mare” Vaslui, prof. Mãdãlina Streja, Liceul Teoretic ”Emil Racovitã” Vaslui, muzeograf Anca Iordachi, Muzeul Judetean ”Stefan cel Mare” Vaslui.