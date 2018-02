Bârlãdenii mai vor grãdinite. Între timp, cele existente se desfiinteazã…

miercuri, februarie 14, 2018, 3:00

Tensiune, ieri, printre alesii Bârladului care au aflat din presã cã una din grãdinitele din localitate se va închide… chipurile, la solicitarea lor. „Nu am votat niciodatã asa ceva! Suntem nebuni? Cum o sã sustinem închiderea unei grãdinite, când noi ne chinuim de ani de zile sã mai deschidem cel putin douã-trei grãdinite în localitate?!”, au reactionat unii consilieri locali. Pânã si primarul Dumitru Boros a rãmas uimit când a aflat cã toti cei 29 de copii ai Grãdinitei nr. 1 „s-au transferat la Grãdinita nr. 17″, care functioneazã, ce-i drept, în aceasi clãdire.

Atributul validãrii retelei scolare pentru fiecare an de invãtãmant in parte le apartine consilierilor locali. Ieri, insã, conform unui comunicat de presã remis de Prefectura Vaslui, in baza unei situatii referitoare la situatia scolilor si grãdinitelor din judet care vor fi inchise sau comasate cu alte institutii similare incepand cu anul scolar 2018-2019, s-a aflat cã printre aceste institutii se aflã si Scoala ‘Victor Ion Popa’, dar si Grãdinita cu program normal nr. 1, ambele din Barlad. În ce priveste situatia Grãdinitei nr. 1, surprizã totalã. Nimeni din conducerea orasului nu stie nimic si nici nu a discutat vreodatã ceva. ‘Eu sunt foarte atent la tot ce se intamplã, atat la comisii, cat si in sedintele de plen ale CL. Vã spun sincer cã despre situatia acestei unitãti de invãtãmant nu s-a vorbit niciodatã, nicãieri. Eu nu imi aduc aminte, desi am o memorie foarte bunã si, mai mult decat atat, chiar este un subiect pe langã care nu aveam cum sã trec. Stiu, in schimb, toate discutiile despre Scoala nr. 6 (actuala ‘V. I. Popa’, n.r.), la fel cum, sigur, le stiu toti colegii din CL. Aici s-a analizat situatia pe larg’, ne-a declarat consilierul local PSD Dorin Apostu. Mult mai vehement a fost insã consilierul local PNL Liviu Luca, in opinia cãruia o astfel de decizie nu trebuia sã se ia fãrã girul CL. ‘Nu am votat niciodatã asa ceva! Suntem copii? Cum o sã sustinem inchiderea unei grãdinite, cand noi ne chinuim de ani de zile sã mai deschidem cel putin douã- trei grãdinite in localitate?! Reteaua scolarã o aprobã CL, si vã spun cu mana pe inimã cã noi nu am aprobat niciodatã asa ceva si nici nu existã vreo hotãrare in acest sens. Nici nu mai stiu ce sã zic, dacã se iau decizii, asa, fãrã acceptul CL…’, ne-a declarat Luca.

Primarul, nu si nu

Panã si primarul Dumitru Boros a rãmas total uimit cand a aflat de la noi cã, pe langã Scoala ‘V. I. Popa’, care va trece in structura Scolii ‘Principesa Elena Bibescu’, peste noapte a mai apãrut si o grãdinitã propusã spre inchidere din anul scolar viitor. ‘Despre Grãdinita nr. 1… eu nu am discutat nicãieri si cu nimeni despre situatia pe care mi-o spuneti. Efectiv nu am informatii, pentru cã nu s-a pus problema ei nicicand. Oricum, in foarte scurt timp va mai avea loc o intalnire la Vaslui, in cadrul cãreia se vor relua discutiile despre reteaua scolarã din tot judetul si implicit din Barlad si vom vedea atunci exact despre ce este vorba’, ne-a declarat primarul Dumitru Boros.