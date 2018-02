Autoritãtile se implicã prea putin în pregãtirea Centenarului

joi, februarie 8, 2018, 3:00

Autoritãtile centrale si locale se implicã prea putin în organizarea de manifestãri dedicate Centenarului Marii Uniri, sustine cunoscutul etnograf Dan Ravaru. La fel de grav, dacã nu chiar mai grav, atunci când sunt organizate, unele actiuni au mai mult caracter de divertisment, nereusind sã le inoculeze vasluienilor spiritul national.

Sãrbãtorirea Centenarului Marii Uniri ar trebui sã inceapã pe 27 martie, ziua in care, in anul 1918, Basarabia s-a unit cu Patria Mamã, a explicat etnologul Dan Ravaru, consilier in cadrul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui. ‘Procesul Unirii a inceput pe 27 martie, insã astãzi romanii vorbesc doar despre unirea Transilvaniei, marcand ziua de 1 Decembrie’, a spus Ravaru, care a arãtat cã aceastã stare de lucruri pãstreazã reminiscente comuniste, perioadã in care nu se putea vorbi despre unirea Basarabiei cu Romania. Ieri, in cadrul unei conferinte de presã, Ravaru a arãtat cã autoritãtile locale si centrale se implicã prea putin in activitãti prin care in 2018 sã fie celebratã Unirea, la 100 de ani de la infãptuire. Iar delãsarea si indiferenta pleacã de la Bucuresti. ‘S-a infiintat un depar tament pentru Centenar, care, dupã o lunã, a fost desfiintat. De la 1 ianuarie trebuiau sã vinã banii pentru sustinerea materialã a activitãtilor. Dar de atunci s-a schimbat si un ministru, si banii nu au ajuns’, a spus Dan Ravaru. Cu toate acestea, la nivel local se organizeazã suficiente activitãti si lucrurile ar putea sta mult mai bine dacã primarii s-ar implica mai mult. ‘Noi am vrea reabilitarea monumentelor istorice, a celor comemorative, legate de Primul Rãzboi Mondial. Va trebui sã discutãm in mod serios cu primarii, pentru cã, in ultimã instantã, de ei depinde’, a mai spus Ravaru. Cunoscutul etnograf vasluian a insistat asupra caracterului pe care il pot primi manifestãrile care se organizeazã pentru celebrarea Centenarului, dand exemplu elocvent al spectacolului organizat in urmã cu cativa ani in comuna Stefan cel Mare, cand, pentru a sãrbãtori Ziua comunei si amintirea marelui domnitor, a fost invitat sã cante manelistul Vali Vijelie. ‘Se face o confuzie intre culturã si divertisment. În cadrul acestor manifestãri trebuie sã aparã si aspectul cultural. Trebuie ca aceste actiuni sã se bazeze pe transmiterea unor mesaje. Existã o serie de fenomene care sunt ingrijorãtoare si care trebuie combãtute. Ar trebui sã accentuãm nota nationalã’, a indemnat Dan Ravaru.