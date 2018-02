Au început înscrierile pentru Concursul National «Scoala Zero Waste» editia 2018

marți, februarie 13, 2018, 3:00

«Scoala Zero Waste» este un concurs national de educatie ecologicã destinat tuturor scolilor din învãtãmântul primar si gimnazial din România, proiect realizat cu sustinerea Continental Anvelope Timisoara, partener traditional, si împreunã cu Lidl pentru un viitor mai bun. Perioada de desfãsurare a competitiei este 5 Martie -11 mai 2018.

Începând cu 12 Februarie si pânã în 2 Martie, toate scolile din România se pot înscrie în Competitia „Scoala Zero Waste” Editia 2018. La cele cinci editii anterioare au participat 595 de scoli din aproape toate judetele tãrii si din Bucuresti, cu peste 60.000 de elevi participanti direct în competitie. Proiectul „Scoala Zero Waste” a fost desemnat cel mai bun proiect al anului 2016 în cadrul Galei Energy Globe Award ROMANIA si a câstigat LOCUL 3 (din 178 de tãri) în cadrul ENERGY GLOBE WORLD AWARDS 2017, Tehran, Iran. Editia 2018 a competitiei dã ocazia scolilor sã câstige mult mai multe premii. Acestea vor putea opta pentru a se înscrie într-una din cele douã sectiuni ale concursului (clasele I-IV si V-VIII), cu activitãti adaptate pe segmentul respectiv de vârstã. Marii câstigãtorii ai tablelor interactive puse în joc pânã acum sunt în 2017 Scoala Gimnazialã aIon I. Graure”, Bãlteni, Judetul Olt, în 2016 Liceul Teoretic aTraian Vuia”, Fãget, Judetul Timis, în 2015 Scoala Gimnazialã aMihai Eminescu”, Rosiorii de Vede, Teleorman, în 2014, Scoala Gimnazialã aSf. Nicolae”, Târgu Jiu, Judetul Gorj, iar în 2013, Scoala Gimnazialã Mosnita Nouã, Judetul Timis. Cei mai buni si implicati 5 elevi din primele 5 scoli clasate la fiecare sectiune vor participa la „Zero Waste Summer Camp”, tabãrã de educatie ecologicã organizatã lângã Timisoara, în a doua jumãtate a lunii August 2018. Dintre acesti elevi vor fi desemnati câstigãtorii editiei 2018 a Concursului. Premiile vor consta în laptopuri, biciclete, tablete si multe altele oferite de Continental Anvelope Timisoara, partener traditional al concursului, împreunã cu Lidl pentru un viitor mai bun. Desfãsurarea competitiei este simplã. Scoala care acumuleazã cele mai multe puncte este desemnatã câstigãtoare. Punctele se obtin din organizarea a cât mai multor actiuni educationale din lista oferitã de organizatori si din colectarea selectivã a mai multor deseuri reciclabile: hârtie/carton, aluminiu, plastic/pet si altele. Detalii suplimentare despre procedura de înscriere si desfãsurarea concursului pot fi gãsite pe site-ul organizatorului, EcoStuff Romania – http://www.EcoStuff.ro sau pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/scoalazerowaste. Prin participarea în Scoala Zero Waste elevii si profesorii direct implicati îsi vor îmbogãti bagajul de cunostinte privind protectia mediului si conceptul azero waste – fãrã deseuri”, îsi vor dezvolta o atitudine responsabilã fatã de mediu si vor pune bazele unui sistem de educare si pregãtire a celorlalti elevi si cadre didactice pentru a actiona într-un mod sustenabil în scoala si comunitate. Aflat deja la a 6-a editie, concursul sustine si întãreste obiceiul colectãrii selective începând cu vârsta la care copiii îsi formeazã valori si deprinderi pe care le vor avea tot restul vietii. Prin implicarea copiilor vom contribui indirect si la informarea si responsabilizarea membrilor familiilor. În perioada 1999-2015, Continental a investit 1,13 de miliarde de euro în activitãtile din România. Toate cele 5 divizii Continental – Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Anvelope si ContiTech – sunt reprezentate în România. Continental detine sapte unitãti de productie si patru centre de cercetare si de dezvoltare în Timisoara, Sibiu, Carei, Nãdab, Brasov si Iasi. Continental este partener al unui joint-venture în Slatina si are un centru de distributie al anvelopelor în Bucuresti. Continental avea la finalul anului 2016 aproximativ 18.200 de angajati în România. Lidl este prezent în 30 de tãri din toatã lumea si opereazã aproximativ 10.000 de magazine si peste 140 de centre logistice în 27 de tãri din Europa. Lidl are aproximativ 215.000 de angajati, dintre care 5.000 în România, unde retailerul german are deschise peste 200 de magazine si 4 centre logistice. Misiunea Lidl în România este aceea de a le oferi zilnic românilor, în zone din imediata lor proximitate, produse de calitate la cel mai bun pret, direct de la producãtori, într-o largã varietate de sortimente.