Asistenta socialã, fabrica de bani a judetului

vineri, februarie 9, 2018, 3:00

Asistenta socialã a adus, anul trecut, 315 milioane de lei în judetul Vaslui. Peste 180.000 de familii si persoane singure au încasat drepturi sociale – fie alocatii pentru sustinere si alte ajutoare financiare, fie venit minim garantat. În cursul anului trecut, au fost acceptate la platã 20.038 de dosare noi. Tot anul trecut, 6.344 de vasluieni nu si-a încasat drepturile sociale. La plãti atât de mari, si birocratia este pe mãsurã: plata, suspendarea, reluarea la platã a drepturilor sociale s-a tradus 40.700 de documente justificative introduse în sistemul informatic.

Anul trecut, Agentia Judeteanã pentru Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui a administrat si gestionat prin programul informatic ‘Safir’ 180.748 beneficiari de prestati sociale. În total, pentru beneficiarii din judetul Vaslui, statul a fãcut plãti in valoare de 315.002.630 lei. Pentru cei 95.550 beneficiari de alocatie de stat s-a achitat suma de 118 milioane lei, cele 1.999 familii au incasat pentru indemnizatia lunarã de crestere a copilului 34 milioane lei, iar pentru stimulentul de insertie s-a plãtit suma de 6,7 milioane de lei. De asemenea, cei 10.437 beneficiari de venit minim garantat au incasat 38,3 milioane de lei, pentru alocatia de sustinere 12.997 familii au primit de la stat un sprijin financiar de 25,7 milioane de lei etc. Inspectorii sociali au realizat, anul trecut, 72 de anchete sociale de cãtre inspectorii sociali in colaborare cu asistentii sociali ai primãriilor. Din acestea, doar 36 au fost cu propuneri de acordare a ajutoarelor de urgentã din bugetul de stat, iar pentru 36 de solicitari au fost propuse solutii alternative de acordare a unor ajutoare de urgentã din bugetul local sau a altor tipuri de beneficii sociale.

Peste 20.000 de noi solicitari pentru asistenta sociala

În 2017, AJPIS Vaslui a primit de la primãrii, persoane fizice si alte instiutii 20.522 de solicitãri pentru acordarea de prestatii sociale. În urma verificãrilor, 484 de dosare au fost respinse, din cauzã cã nu indeplineau conditiile de acordare a drepturilor (nedeclarare venituri realizate, persoane valide in alt judet, dosare rãmase suspendate pentru care nu s-a mai emis dispozitia de incetare a dreptului). ìDosarele noi primite au fost verificate din punct de vedere a legalitãtii si eligibilitãtii, dupã care au fost procesate pe sistemul informatic, in anul 2017 inregistrandu-se 20.038 dosare noi procesate. Au mai fost operate in sistemul informatic 40.700 documente justificative, care au dus la suspendarea, reluarea, modificarea, incetarea dreptului la beneficiile sociale. Documentele aceste au fost vizate pentru legalitate si pentru control financiar preventiv. Viza de legalitate si cea de control financiar preventiv a fost exercitatã pentru 26.822 dosareî, a spus Sorin Prepelitã, directorul AJPIS Vaslui.

6.344 vasluieni nu si-au ridicat prestatiile sociale

Anult trecut, 6.344 de beneficiari de prestatii sociale din judetul Vaslui nu si-au incasat drepturi in sumã de 962.824 lei. Cele mai multe mandate postale neonorate sunt pe segmentul alocatiilor de stat, venitului minim garantat si alocatiei pentru sustinerea familiei. La alocatia de stat pentru copii, debitul cumulat de cei 4.316 beneficiari este de 586.701 lei, la venitul minim garantat, 831 de beneficiari au de recuperat 164.630 lei, in timp ce la alocatia pentru sustinerea familiei, 1.122 beneficiari nu au ridicat suma de 156.036 lei. La fel ca si in anii trecuti, principalul motiv pentru care factorii postali nu au acordat prestatiile sociale este lipsa beneficiarilor de la domiciliu. În multe cazuri, persoanele asistate au plecat in strãinãtate si nu au anutat asistentii sociali din localitãtile unde locuiesc. Alte persoane singure sau familii si-au schimbat domiciliul si nu au anuntat institutia de respectiva schimbare. Pentru ca aceste sume sã intre in contul special gestionat de AJPIS Vaslui, trebuie ca trei mandate postale sã nu fie onorate. Sumele pot fi recuperate de beneficiari in baza unei cereri depuse la AJPIS Vaslui intr-o perioadã maximã de trei ani de la data obtinerii dreptului respectiv.