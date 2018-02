Aproape 40 de ani de închisoare pentru criminalii care au ucis pentru bani de pãcãnele!

vineri, februarie 23, 2018, 3:00

Alex Gabriel Radovici si Lucian Ionut Ciobanu, tinerii din Pribesti care, pentru a face rost de bani pentru a juca la pãcãnele, au ucis un vecin în vârstã de 84 de ani, si-au primit pedeapsa. Tentativa de suicid a lui Radovici din timpul arestului preventiv, dejucatã de gardieni, nu i-a impresionat pe judecãtori, care l-au condamnat la 22 de ani de închisoare. La rândul sãu, Ciobanu a fost condamnat la 16 ani si 8 luni de închisoare, cu executare, pentru cei 640 lei furati de la victimã.

La inceputul lunii iunie anul trecut, dupã ce au bãut bine, unor tineri din Pribesti, comuna Codãesti, li s-a fãcut poftã sã joace la pãcãnele, pentru a recupera ce cheltuiserã pe bãuturã. Nu aveau insã nici un ban si s-au gandit sã facã rost de la un vecin, Stefan Sanicã, care, om gospodar, mai punea deoparte un ban din pensie. Dupã ce au intrat in curtea omului, cei doi, Alex Gabriel Radovici si Lucian Ionut Ciobanu, l-au luat la bãtaie panã ce bãtranul in varstã de 84 de ani le-a spus unde-si tinea economiile, suma de 640 lei. Pentru ca victima sã nu reclame fapta, l-au strans de gat cu o curea, dupã care au dispãrut, plecand tocmai la Iasi, unde au jucat la pãcãnele toti banii ßcastigati’. Crima a fost descoperitã a doua zi de nepotul victimei, venit in vizitã la bãtran, care i-a alertat pe politisti. Fãptasii au fost repede identificati si, luati la intrebãri, si-au recunoscut vina, astfel cã, pe baza probelor, procurorii au decis retinerea lor sub acuzatia de talhãrie calificatã urmatã de moartea victimei, Tribunalul Vaslui emitand mandat de arestare preventivã pe numele celor doi. Aflat in spatele gratiilor, Alex Gabriel Radovici, cuprins de remuscãri, a incercat sã se sinucidã, fiind salvat la timp de gardieni si internat sub supraveghere strictã la Spitalul Penitenciar din Targu Ocna. Cei doi au sustinut cã victima ar fi murit din cauza loviturilor administrate si nu ar fi fost omoratã deliberat, cerand schim – barea incadrãrii juridice a faptelor de care au fost acuzati, din omor calificat si talhãrie calificatã, in talhãrie urmatã de moartea victimei, acuzatii care le-ar fi adus o pedeapsã mai micã. Cererea lor a fost respinsã de judecãtorii Tribunalului Vaslui, care au decis pedepsirea exemplarã a celor doi criminali. Alex Gabriel Radovici, cel care l-a strangulat pe bãtran, a fost condamnat la 22 de ani de inchisoare, in timp ce Lucian Ionut Ciobanu a primit un permis de sedere in spatele gratiilor pe o perioadã de 16 ani si 8 luni.