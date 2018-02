Anul trecut, politistii au confiscat 52 de arme si 4.000 bucãti de munitie

vineri, februarie 16, 2018, 3:00

Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui a desfãsurat, anul trecut, mai multe actiuni preventive pe linia armelor, explozivilor si substantelor periculoase. În timpul controalelor, politistii au aplicat 1.360 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 19.003 lei (cele mai multe fiind aplicate la Legea nr 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor si la Legea nr 126/1995 privind regimul materiilor explozive). De asemenea, politistii au ridicat in vederea confiscãrii 52 arme, peste 4.000 bucãti munitie de diferite calibre, 110.000 bucãti articole pirotehnice, aproximativ 200 kilograme deseuri periculoase, sapte capcane neautorizate, iar un autovehicul a fost indisponibilizat. În cadrul acestor campanii de control, politistii din cadrul IPJ Vaslui au descoperit si 19 actiuni de braconaj. Tot in cursul anului trecut, in domeniul silvic, au fost organizate 194 de actiuni in teren, fiind executate 787 controale in fondul forestier si la agentii economici de profil. Inspectiile s-au efectuat pe linia provenientei, depozitãrii, valorificãrii si legalitãtii transportului de material lemnos. A fost ridicatã in vederea confiscãrii cantitatea de 317 metri cubi material lemnos, in valoare de 102.087 lei. Tot cu aceastã ocazie, au fost ridicate in vederea confiscãrii 26 atelaje hipo, 14 ferãstraie mecanice si nouã harnasamente.