Anul trecut, 1.000 de pacienti din comunitãti rurale defavorizate au beneficiat de consultatii gratuite

joi, februarie 8, 2018, 3:00

O mie de pacienti din mediul rural au fost consultati în cadrul proiectului „Caravana cu medici”, prin care, lunar, echipe de 25-30 de medici si studenti la medicinã se deplaseazã în satele din întreaga tarã pentru a investiga si trata locuitorii care nu au acces la analize si servicii medicale adecvate. Proiectul, apartinând Asociatiei Caravana cu Medici, este sprijinit de Fundatia Vodafone România din 2016, bugetul total alocat pânã acum ajungând la peste 350.000 de lei, din care aproape 180.000 de lei pentru etapa desfãsuratã în 2017. În prezent, în activitãtile Asociatiei Caravana cu Medici sunt implicati peste 800 de medici si studenti voluntari activi.

Anul trecut, ‘Caravana cu Medici’ a ajuns in 12 localitãti rurale din 10 judete ale tãrii – Alba, Arges, Bihor, Botosani, Cluj, Iasi, Mures, Prahova, Teleorman, Vaslui, dar si in Bucuresti si a efectuat peste 1.400 de analize, consultatii si investigatii medicale ample – analize bioumorale, ecografii, consultatii de medicinã internã, cardiologie, pediatrie, stomatologie si oftalmologie. Anul 2017 a marcat si startul cursurilor de prim ajutor sustinute de Asociatia ‘Caravana cu Medici’ in scoli si licee. În ultimele luni ale anului, au fost organizate cursuri in unitãti de invãtãmant din Bucuresti si Cluj-Napoca, aceasta fiind prima etapã a unei campanii care vizeazã sã abordeze in viitor si teme precum importanta alimentatiei sãnãtoase, efectele negative ale consumului de alcool si tutun si educatia sexualã. De la inceputul proiectului, in 2014, panã in prezent, asociatia a ajuns la peste 4.000 de beneficiari directi din comunitãti rurale izolate, oferind servicii medicale gratuite. Afectiunile cel mai des intalnite in cadrul consultatiilor au fost cele cardiovasculare, peste 30% dintre pacienti suferind de hipertensiune arterialã cu factori de risc asociati pentru infarct miocardic sau accidente vasculare cerebrale. Asociatia ‘Caravana cu Medici’ este o organizatie neguvernamentalã infiintatã in anul 2014 de cinci medici rezidenti, cu scopul de a oferi servicii medicale gratuite persoanelor din zonele rurale dezavantajate socio-economic. Panã in acest momentul, echipa de medici a asociatiei a infiintat 3 centre de lucru in Bucuresti, Iasi si Cluj, iar activitatea asociatiei este asiguratã prin implicarea a peste 800 de medici si studenti voluntari activi. Mai multe detalii despre programul Caravana cu Medici se regãsesc pe http://jurnaldebine.fundatiavodafone.ro. Fundatia Vodafone Romania este o organizatie neguvernamentalã romaneascã, cu statut caritabil, distinctã si independentã de operatiunile comerciale ale companiei, infiintatã in 1998. În cei 20 ani de activitate, Fundatia Vodafone Romania a finantat 1.104 de programe derulate de 706 de ONG-uri din intreaga tarã, in domeniile sãnãtãtii, educatiei, serviciilor sociale. Proiectele au avut peste 2,7 milioane de beneficiari – copii, tineri, bãtrani, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Panã in prezent, Fundatia Vodafone Romania a investit peste 28 milioane de euro in proiecte desfãsurate de organizatiile non-profit partenere. Mai multe detalii despre programele fundatiei sunt disponibile pe www.fundatiavodafone. ro, http://jurnaldebine.fundatiavodafone.ro/ si www.facebook.com/fundatiavodafone.