Anul investitiilor noi, la Spitalul Judetean de Urgentã

Anul 2018 va fi definitoriu pentru transformarea Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui într-o unitate de elitã atât în ce priveste dotãrile, cât si satisfacerea nevoilor pacientilor. Astfel, în acest an, vor demara mai multe investitii: pe lângã debutul lucrãrilor la noul Ambulatoriu Integrat, va fi construitã o clãdire care va gãzdui un aparat RMN primit din partea Ministerului Sãnãtãtii, ce va deveni functional în acest an. La acestea se adaugã Centrul de spitalizare de zi, extinderea UPU, care va avea un nou sediu, dotat inclusiv cu un heliport pentru transportul de urgentã a cazurilor deosebite, o nouã morgã si, vis-a-vis de Spital, locuinte ANL destinate medicilor si cadrelor sanitare. Cel mai vechi proiect aprobat de consilierii judeteni, „Sistematizarea pe verticalã a SJU Vaslui”, care include un parc dendrologic si o serã cu plante aromatizate, va fi implementat ultimul, proiectul initial putând suferi modificãri ca urmare a noilor planuri ale CJ Vaslui.

La proxima sedintã a CJ Vaslui, de marti, 27 februarie, va fi pus in discutie un proiect de hotãrare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ‘Extindere Unitate de Primiri Urgente si Realizare Heliport’. Acest obiectiv este absolut necesar dacã se doreste satisfacerea nevoilor pacientilor care apeleazã la serviciile Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui, cea mai mare unitate sanitarã din judet, tinand cont de faptul cã adresabilitatea la UPU a crescut exponential, de la 9.200 de pacienti, in 1999, anul infiintãrii unitãtii, la peste 54.000 de pacienti, in 2015, si la peste 70.000 de pacienti, anul trecut. Din pãcate, spatiul in care-si desfãsoarã activitatea UPU nu mai este indestulãtor, fiind nevoie, conform cerintelor actuale, de spatii special destinate primirii/triajului, decontaminãrii, spatii de izolare, de asteptare pentru pacienti sau apartinãtori, dar si pentru investigatii paraclinice sau chiar gipsare. În plus, este nevoie de spatii special destinate asistentilor sociali, pentru anchetele pe care le desfãsoarã acestia, spatii administrative ori destinate invãtãmantului si intalnirilor colective, dar si spatii avand ca destinatie odihna personalului si paramedicilor, ori vestiarelor acestora. Pentru satisfacerea acestor nevoi si mutarea UPU intr-un spatiu modern, CJ Vaslui a accesat finantare in cadrul programului Operational Regional 2014 – 2020, finantare care acoperã inclusiv construirea unui Heliport, in curtea spitalului, de pe care pot fi preluati, sau trimisi cãtre clinici de specialitate din Iasi sau Bucuresti, pacienti cu probleme deosebite, care depãsesc competenta SJU Vaslui. Avand finantarea deja asiguratã, dupã ce vor fi parcursi pasii legali necesari, inclusiv obtinerea acordului consilierilor judeteni, realizarea acestui obiectiv va putea incepe, poate chiar in decursul anului 2018. Nu este singura investitie care, in acest an, va demara in cadrul SJU Vaslui si care, in mod sigurã, va contribui la cresterea serviciilor medicale asigurate vasluienilor. În cel mai scurt timp, in curtea spitalului va incepe construirea unei clãdiri care va gãzdui noul aparat RMN alocat de Ministerul Sãnãtãtii, aparat care va deveni functional in cursul acestui an, dupã montarea sa si obtinerea avizelor necesare. De asemenea, in curtea SJU va demara, imediat ce vremea o va permite, construirea noului Ambulatoriu Integrat (Policlinica), obiectiv cãruia, prin bugetul pe 2018, i s-a alocat deja suma de circa 5 milioane lei. Primii pasi au fost deja fãcuti, de la obtinerea finantãrii din partea Companiei Nationale de Investitii, finalizarea licitatiilor privind executantul lucrãrilor, si panã la eliberarea terenului de sarcini, respectiv tãierea copacilor si mutarea retelelor de utilitãti, gaze naturale si curent electric. Un alt obiectiv ce va demara in acest an, cu finantare exclusivã de la bugetul judetului, va fi construirea Centrului de spitalizare de zi, obiectiv absolut necesar pentru descongestionarea activitãtii sectiilor SJU Vaslui. Acest Centru va fi plasat tot in curtea unitãtii spitalicesti, pentru o mai bunã gestionare a activitãtilor medicale si a resurselor necesare. Un alt obiectiv considerat prioritar de conducerea CJ Vaslui este construirea unei noi morgi, spatiul actual alocat acestui serviciu fiind considerat total insuficient si inadecvat. În vederea atragerii de medici care sã-si desfãsoare activitatea la Vaslui, Consiliul Judetean va demara in acest an, pe un teren din apropierea SJU, construirea unui bloc cu 20 de apartamente de serviciu, finantarea necesarã fiind deja obtinutã din partea Agentiei Nationale de Locuinte (ANL). În schimb, cel mai vechi proiect, aprobat in urmã cu circa 4 ani de consilierii judeteni, cel de ‘Sistematizare pe verticalã a Curtii interioare a SJU Vaslui’ in care este prevãzut, pe langã construirea de drumuri si alei de acces, a unui parc dendrologic si a unei sere cu plante aromatizate in beneficiul pacientilor, va fi si ultimul care va fi implementat. Conform conducerii CJ Vaslui, cu toate cã proiectul a fost deja realizat si prezentat consilierilor, care siau dat girul pentru implementarea lui, el va fi ultimul care va intra in executie si, mai mult ca sigur, va suferi modificãri datoritã implementãrii celorlalte obiective, mult mai importante. Planurile CJ in legãturã cu Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui sunt foarte ambitioase, si, dupã finalizarea tuturor acestor obiective, peste circa 4 ani, ar putea face din aceastã unitate spitaliceascã un etalon pentru toate spitalele judetene de urgentã din tarã. Cu o singurã conditie: sã avem si medici capabili care sã activeze aici, obiectiv nu foarte greu de realizat, dacã vor fi asigurate toate conditiile pentru ca acestia sã-si desfãsoare activitatea.