ANAF le-a pus gând rãu asistatilor social

luni, februarie 12, 2018, 3:00

Inspectia Muncii Vaslui si inspectorii ANAF au recuperat, anul trecut, 692.496 lei de la beneficiarii de venit minim garantat. Ajutoarele sociale au fost încasate ilegal si au fost constituite în debite de cãtre inspectorii de muncã. Cum în termen de sase luni debitele nu au putut fi recuperate integral, asistatii social au fost dati pe mâna Fiscului. Nu doar ANAF are ce are cu asistatii; în ultima perioadã, si reprezentantii mediului de afaceri, si sindicatele si chiar si pensionarii au pus tunurile pe persoanele care încaseazã necuvenit venit minim garantat.

Inspectia Socialã Vaslui si ANAF au recuperat anul trecut debite de 1.886.027 lei din prestatiile sociale. La inceputul anului 2017, in contul Agentiei Judetene pentru Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui exista un sold nerecuperat din 2016, in valoare de 161.864 lei. Pe parcursul anului trecut, inspectorii din cadrul Inspectiei Sociale au constituit debite in sumã de 2.173.890 lei, prejudiciu datorat efectuarii plãtilor necuvenite cu titlu de beneficii sociale. Recuperarea acestora se face de cãtre AJPIS Vaslui din drepturile sociale curente, in termen maxim de sase luni. Dacã in aceastã perioadã datoriile nu sunt colectate la bugetul de stat, debitele sunt transferate la Fisc, care are posibilitãti mult mai mari de recuperare a banilor. ‘Panã la data de 31 decembrie 2017, au fost recuperate debite in valoare de 1.886.027 lei, gradul de recuperare a acestora fiind de 86,75%’, a spus Sorin Prepelitã, directorul AJPIS Vaslui. Cea mai mare sumã recuperatã la visteria statului provine din venitul minim garantat si se ridicã la 692.496 lei. La nivelul anului 2017, cei 10.437 beneficiari de ajutor social au incasat 38,3 milioane de lei. Alte debite recuperate la bugetul statului sunt din alocatie pentru sustinerea familiei (680.008 lei), indemnizatie pentru cresterea copilului (210.193 lei), alocatie de stat (144.059 lei) etc.

2,5% din populatie primeste ajutor social

Vasluiul se aflã in topul primelor cinci judete din Romania cu cei mai multi beneficiari de venit minim garantat, raportat la populatie. Alãturi de Teleorman, Buzãu, Mehedinti si Dolj, care au un procent cuprins intre 2,9% si 2,2%, din populatia judetului care primeste acest ajutor social, Vasluiul are 2,5% din populatia judetului, de circa 452.000 de persoane, care primeste sprijin financiar de la stat. Ajutorul social se acordã familiilor si persoanelor singure, cetãteni romani sau strãini, inclusiv persoanelor fãrã locuintã, ale cãror venituri lunare se situeazã sub pragul de 142 lei pentru persoanele singure si 527 lei pentru familia formatã din cinci persoane.

„Fara bani la puturosi!”

Beneficiarii de ajutor social au intrat de mai multe ori, anul trecut, in vizorul mediului de afaceri si sindicatelor. Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui, a spus cã oamenii de afaceri sunt de acord cu sprijinirea persoanele defavorizate, insã cer ca sprijinul financiar pentru persoanele apte de muncã sã fie anulat. ‘Dupã somaj, nu mai este nimic. Haideti sã dãm bani celor care muncesc, sã dãm bani necãjitilor, dar nu puturosilor! Sã nu le dãm celor care stau in crasme si nu curãtã un sant, un drum, nu taie nicio iarbã. Oamenii de afaceri din judet nu pot intelege de ce trebuie sã plãtim!î, se intreba Ionel Constantin. Referindu-se la venitul minim garantat, Gheorghe Croitoru, presedintele CNSLR ìFrãtiaî Vaslui, a precizat cã legea prevede sprijin financiar pentru cei care nu au si nu pot. ‘Institutiile care rãspund de aplicarea legii au dus in derizoriu acest act normativ. Acum, primesc bani si cei care au, si cei care pot’, a spus Gheorghe Croitoru. Si Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii Vaslui, a luat la tintã asistatii social. ‘Vorbim de premii, facilitãti, pentru cei care nu muncesc. Pentru un investitor nu am vãzut sã se acorde o facilitate, sã fie ajutati cei care creeazã plus valoare. În judetul Vaslui, 40.000 de persoane lucreazã, iar 90.000 primesc ajutor social. Unde ne aflãm cu acest raport?! Nu putem sã avem fortã de muncã calificatã prin mãsuri luate la Vaslui. Sunt probleme ce tin de strategii de dezvoltare a tãrii. Fãrã o strategie nu se intamplã nimic, doar vorbim’, a subliniat Ovidiu Copacinschi.