Alesii vasluieni au adoptat bugetul pe anul în curs

vineri, februarie 16, 2018, 3:00

Municipiul Vaslui are un buget de 100 milioane de lei pentru anul 2018. Ieri, în sedinta Consiliului Local, s-a dat un vot extrem de important pe acest proiect de hotãrâre. Comparativ cu ultimii doi ani, bugetul are o sumã mai mare la venituri, dar si la sectiunea de dezvoltare. Vasile Pavãl, primarul municpiului Vaslui, a spus cã anul curent va fi închis cu o sumã mai mare la venituri, pentru cã vor exista si alte surse de finantare. Opozitia a criticat bugetul prin vocea consilierului Marius Arcãleanu, care a fãcut o serie de propuneri, toate respinse.

Consiliul Local (CL) Vaslui a votat, ieri, bugetul pe anul 2018. În deschiderea discutiilor, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a fãcut o scurtã prezentare a bugetului. Valoarea de 100 milioane de lei pe anul 2018 este mai mare cu 16 milioane fatã de anul 2017 si cu 27 de milioane mai mare comparativ cu anul 2016. De asemenea, la sectiunea de dezvoltare, suma de 16 milioane lei repartizatã pentru investitii este mai mare cu 12 milioane lei fatã de ultimii doi ani. ìAm lucrat serios la proiectul de buget. Din data de 1 ianuarie 2018, sumele alocate pentru educatie au fost transferate la Inspectoratul Scolar Judetean. Cred cã pentru actuala etapã de dezvoltare a municipiului, bugetul este suficient pentru a asigura functionarea comunitãtii. Nu ne vom inchide la sfarsitul anului cu aceste venituri, pentru cã vor fi si alte surse atrase din bani europeni sau din venituri proprii la care sunt convins cã vom avea o crestere. Toate aceste sume vor fi trecute in buget, la venituri, la timpul oportun’, a spus Vasile Pavãl. O altã sursã de finantare va fi Programul Operational Regional Axa 4, prin care municipiul Vaslui are alocatã suma de 27 milioane de euro. Primãria Vaslui prognozeazã cã, panã la sfarsitul anului, vor fi atrase aproximativ 2 milioane de euro. ‘Sunt solicitãri de la cetãteni pentru intocmirea bugetului, pe care am cãutat sã le asezãm cum trebuie. Este vorba despre mobilier urban, locuri de joacã, dezvoltarea ilumi natului public, mentinerea scolilor la un starndard ridicat etc. În cadrul rectificãrilor din cursul anului vom imbunãtãti activitatea noastrã. Imediat dupã votul final, se vor demara lucrãrile de reparatii, curãtenie de primãvarã, plantarea de puieti, demararea investitiilorî, a mai spus Vasile Pavãl.

Buget contestat

Interventiile pe marginea bugetului local au debutat cu pozitia exprimatã de consilierii liberali. Marius Arcãleanu, consilier PNL, a criticat unele alocãri din cadrul proiectului si a inaintat o serie de propuneri pentru realocarea de fonduri. Marius Arcãleanu a intrat intr-o disputã verbalã cu Leonard Negruti, consilier PSD si presedinte de sedintã, care s-a intins pe durata mai multor zeci de minute. În ciuda contestatiilor repetate formulate de liberal, proiectul de buget a fost supus la vot si a fost adoptat cu majoritate de voturi. La capitolul venituri, bugetul are prevãzutã suma de 100.027.372 lei, in timp ce la capitolul chetuieli suma prognozatã se ridicã la 107.401.000 lei. Deficitul in valoare de 7.373.628 lei va fi finantat din excedentul inregistrat pe exercitiul bugetar 2017. În acest an, sectiunea de functionare a bugetului municipiului Vaslui va primi la venituri 91.125.000 lei, la cheltuieli fiind prevãzutã aceeasi sumã. De asemenea, sectiunea dezvoltare are prevãzute venituri care se ridicã la 8.902.372 lei, iar la cheltuieli este prognozatã suma de 16.276.000 lei. Bugetul centralizat al institutiilor publice pe anul 2018 are la venituri previzionatã suma de 15.102.000 lei, iar la capitolul cheltuieli 15.670.964 lei. În cadrul acestui buget, sectiunea de functionare va primi la venituri 14.852.000 lei, iar la cheltuieli 15.420.964 lei, inregistrandu-se un deficit de 568.964 lei. Totodatã, sectiunea de dezvoltare va avea venituri de 250.000 lei si cheltuieli la acelasi nivel.