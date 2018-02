Ajutoare de deces de aproape 13 milioane lei

vineri, februarie 23, 2018, 3:00

Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui a acordat, anul trecut, 4.128 ajutoare de deces, in valoare totalã de 12.926.996 lei. Începand cu data de 6 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului de deces, prevãzut de Legea 263/2010, este in cazul decesului asiguratului sau pensionarului de 4.162 lei. Comparativ cu anul trecut, cand sprijinul financiar acordat de stat a fost de 3.131 lei, ajutorul a crescut cu suma de 1.031 lei. Conform datelor CJP Vaslui, in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, ajutorul se ridicã la 2.081 lei. Dacã ne raportãm la anul precedent, cand ajutorul de deces pentru un membru a fost 1.566 lei, sprijinul financiar este mai mare cu 515 lei.