Ai carte (falsã), ai parte (de dosar penal)!

luni, februarie 5, 2018, 3:00

Politistii de frontierã din cadrul PTF Albita descoperã din ce în ce mai des cãrti de identitate românesti false asupra cetãtenilor moldoveni. S-a întâmplat si sãptãmâna trecutã, când asupra a doi tineri din R. Moldova au fost descoperite, la controlul de frontierã, douã cãrti de identitate false care urmau sã fie folosite în Spatiul Schenghen.

Joia trecutã, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-au prezentat, pentru a intra in tarã, ca pasageri in diverse mijloace de transport, cetãtenii moldoveni Maxim B. si Cristian Z., in varstã de 27, respectiv 19 ani. În baza unei analize de risc pe linia migratiei ilegale, politistii de frontierã au solicitat lucrãtorilor vamali efectuarea unor controale amãnuntite asupra persoanelor si bagajelor lor, in urma cãrora au fost descoperite, in portmoneul lui Maxim B. si in borseta lui Cristian Z., cate o carte de identitate cu insemnele autoritãtilor romane, pe care erau imprimate fotografiile celor doi tineri. Cu ocazia verificãrilor specifice efectuate, s-a stabilit cã cele douã documente sunt falsuri totale. Tinerii au declarat cã au rocurat documentele de la doi conationali, ale cãror date nu le cunosc, plãtind suma 200 euro fiecare, si cã urmau sã foloseascã documentele in Spatiul Schengen pentru a ocupa mai usor un loc de muncã. Politistii de frontierã efectueazã cerce tãri in cele douã cauze sub aspectul sãvarsirii infractiunii de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale.