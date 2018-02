Actiuni pentru un trafic rutier mai sigur

marți, februarie 13, 2018, 3:00

Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au desfãsurat pe parcursul sãptãmanii trecute actiuni in sistem integrat, pe raza judetului Vaslui care au avut drept scop prevenirea evenimentelor rutiere, constientizarea conducãtorilor auto cu privire la riscurile la care se expun ca urmare a incãlcãrii regulilor de circulatie si, mai ales, cresterea increderii populatiei si asigurãrii vizibilitãtii elementului politienesc. În cadrul actiunilor desfãsurate, politistii au aplicat 589 de sanctiuni contraventionale, in conformitate cu prevederile OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, si alte 54 de sanctiuni la alte acte normative. 95 dintre sanctiuni au fost aplicate pentru incãlcarea regimului legal de vitezã, 11 pentru conducerea sub influenta bãuturilor alcoolice, 7 pentru depãsire neregulamentarã, 9 pentru neacordare prioritate pietoni, 6 pentru neacordare prioritate vehicule, 34 pentru abateri pietoni, 14 pentru abateri biciclisti, iar restul la alte acte normative. Totodatã, politistii au retinut 50 de permise de conducere si 14 certificate de inmatriculare. De asemenea, politistii au constatat 9 infractiuni la regimul circulatiei rutiere, dintre care 8 pentru conducerea unui autovehicul de cãtre o persoanã aflatã sub influenta bãuturilor alcoolice si una pentru conducerea unui autovehicul de cãtre o persoanã fãrã permis de conducere.