Acordurile-Cadru între ISJ Vaslui si Directiile Învãtãmânt ale raioanelor Cahul si Anenii Noi, semnate

miercuri, februarie 28, 2018, 3:00

Consecventã idealurilor sale si actiunilor concrete demarate în cooperarea cu institutii similare din Republica Moldova cu doi ani în urmã prin semnarea Acordurilor-Cadru cu Inspectoratul Scolar National Chisinãu si cu Institutul de Stiinte ale Educatiei, conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui a decis continuarea si extinderea acestor preocupãri în acest an jubiliar, prin initierea unor proceduri de colaborare cu Directiile Învãtãmânt ale raioanelor Cahul si Anenii Noi.

Actiunile in parteneriat dintre diverse institutii din subordinea celor trei mari structuri, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui si Directiile Învãtãmant ale raioanelor Cahul si Anenii Noi din Republica Moldova, sunt deja o realitate incontestabilã, care isi urmeazã un traseu ascendent. În scopul reglementãrii si recunoasterii institutionale a valorii acestei colaborãri, in vederea stabilirii unor jaloane clare ale cooperãrii viitoare, rãspunzand nevoilor societãtii, pe de o parte, si necesitãtilor institutionale, de cealaltã parte, cele trei organisme au decis incheierea Acordurilor-Cadru de cooperare. Urmand indeplinirea acestui obiectiv central, echipa ISJ Vaslui, compusã din inspector scolar general, profesor Gabriela Plãcintã, inspector scolar pentru limbi moderne, profesor Alexandru Mitã, inspector scolar pentru curriculum, profesor Olimpia Tãnase, inspector scolar pentru management, profesor Constantin Turcu, a intreprins o vizitã oficialã in Republica Moldova, la invitatia formulatã de reprezentantii Directiilor Învãtãmant si de sefii Consiliilor Raionale din raioanele Cahul si Anenii Noi. În raionul Cahul, pe 22 si 23 februarie, reprezentantii ISJ Vaslui au fost intampinati cu mult entuziasm de cãtre echipa Directiei Învãtãmant, Valeriu Baban si Avram Micinschi, de cãtre preotul-vicar administrativ al Episcopiei Basarabiei de Sud, Iulian Budescu, de cãtre primarul orasului Cahul, Nicolae Dandis, de presedintele raionului Cahul, Ion Groza, de profesor Maria Tichisan, lider al organizatiei de sindicat a personalului din invãtãmant. Au fost vizitate Gimnaziul ‘A. Mateevici’, din satul Manta, grãdinita-cresã nr. 2 din satul Slobozia-Mare, Scoala ‘Stefan cel Mare’ din localitatea Vãleni cu Muzeul ‘Gheorghe Vodã’, Scoala ‘A. Donici’ Cahul si Centrul de Creatie a Copiilor din satul Zarnesti. În toate institutiile vizitate s-a remarcat munca plinã de abnegatie a personalului de conducere si a tuturor salariatilor, pasiunea cu care invãtãtorii, profesorii si elevii reusesc sã surmonteze toate dificultãtile, punand la loc de cinste adevãratele valori si pregãtind un viitor mai bun. În cadru oficial, in prezenta Presedintelui raionului Cahuil, Ion Groza, conducãtorii ISJ Vaslui si ai Directiei Învãtãmant Cahul au semnat Acordul- Cadru de cooperare institutionalã, care permite crearea unui ambient propice dezvoltãrii relatiilor bilaterale si cunoasterii reciproce profunde. În raionul Anenii Noi, echipa care i-a intampinat cu multã cãldurã pe reprezentantii ISJ Vaslui a fost formatã din presedintele raionului, Alexandru Barbãrosie, vicepresedinta raionului Anenii Noi, Natalia Procopii-Scobioalã, seful Directiei Învãtãmant, profesor Radion Morosan, impreunã cu echipa de specialisti ai Directiei, Octavian Zelinschi, specialist in cadrul Consiliului Raional Anenii Noi. Pe 23 februarie, in sedinta solemnã de la Consiliul Raional Anenii Noi, conducãtorii ISJ Vaslui si ai Directiei Învãtãmant Anenii Noi au semnat Acordul-Cadru de cooperare, punand astfel bazele unei colaborãri care se doreste de lungã duratã si cu rezultate care sã se reflecte in cresterea calitãtii educatiei. Au fost vizitate ulterior cateva unitãti reprezentative ale raionului: Grãdinita ‘Andries’, liceul ‘E. Nicula’ din Mereni, Liceul Teoretic ‘A. Guzun’ din satul Bulboaca, Liceul Teoretic ‘M. Eminescu’ Anenii Noi, Liceul Teoretic ‘A. Straistã’, Liceul ‘Alexandr Puskin’. De asemenea, o primire impresionantã a fost fãcutã de cãtre personalul scolii speciale auxiliare pentru elevii cu dizabilitãti din localitatea Bulboaca. Echipa ISJ Vaslui a fost invitatã, de asemenea, sã prefateze douã evenimente deosebite care s-au desfãsurat, pe 24 februarie, la Liceul Teoretic ‘Mihai Eminescu’ Anenii NoiConcursul intelectual pentru elevi ‘Eruditii 2018’ si ‘Cupa Presedintelui la dans sportiv’ desfãsuratã la Liceul ‘Alexandr Puskin’actiuni de inaltã tinutã, care meritã sã fie transpuse si intro formulã de parteneriat bilateral. Echipa ISJ Vaslui le multumeste, si pe aceastã cale, omologilor de la Directiile Învãtãmant si sefilor Consiliilor Raionale din Cahul si Anenii Noi, primarului orasului Cahul, preotului-vicar administrativ al Episcopiei Basarabiei de Sud, tuturor directorilor si personalului din institutiile vizitate pentru primirea deosebitã si extraordinara disponibilitate de a demonstra cateva din multiplele si deosebitele preocupãri in domeniile dificile si pline de responsabilitãti ale educatiei, culturii, cultelor si administratiei. Toate institutiile vizitate au reusit sã impresioneze cu adevãrat prin toate realizãrile lor, obtinute cu eforturi extraordinare, sã entuziasmeze prin cãldura, profesionalismul si umanismul de care au dat dovadã, dand tot atatea sperante in reusita construirii unui drum comun, atat de necesar. Primele fapte concrete vor apãrea in perioada imediat urmãtoare, cand ISJ Vaslui va transmite invitatiile la actiunile metodice organizate cu directorii de institutii si la diferitele concursuri scolare de rang national si judetean initiate de institutiile de invãtãmant vasluiene.