A început Bac-ul 2018

marți, februarie 13, 2018, 3:00

Nu mai putin de 2.833 de liceeni vasluieni s-au înscris pentru sustinerea probei de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã în cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea de varã 2018. Examenul se desfãsoarã, începând de ieri, timp de douã zile, la unitãtile scolare la care sunt înscrisi candidatii. În zilele de 16, 19 si 20 februarie, este programatã evaluarea competentelor digitale, iar pe 21 si 22 februarie va avea loc evaluarea competentelor lingvistice într-o limbã de circulatie internationalã.

Zilele acestea, la nivelul judetului Vaslui, 2.833 de viitori absolventi ai liceului, dar si candidati provenind din promotiile anterioare, care nu au luat note de trecere la editiile din anii precedenti, sustin proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare oralã in limba romanã (proba A) din cadrul sesiunii de varã a Bacalaureatului 2018. Structurati in functie de profilul si unitatea de invãtãmant, la nivel experimentat, avansat sau mediu, teoretic, principala conditie pentru a primi calificative de trecere este cea de a se prezenta la examen. Cu atat mai mult cu cat acesta se desfãsoarã intr-un mediu familiar, chiar in unitatea de invãtãmant la care invatã candidatul. Cu toate acestea, experienta anilor trecuti aratã cã un procent de 25% dintre candidatii inscrisi nu se prezintã la una sau mai multe dintre probele orale, pierzand astfel orice sansã de a promova examenul de Bacalaureat in aceastã sesiune. Dupã o zi de pauzã, urmeazã evaluarea competentelor digitale, ce se va desfãsura in zilele de 16, 19 si 20 februarie, probã la care sunt inscrisi 2.804 candidati. Ultima probã oralã, cea de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limbã de circulatie internationalã, la care sunt asteptati 2.746 candidati, se va desfãsura pe 21 si 22 februarie. Numãrul diferit de candidati inscrisi pentru sustinerea probelor orale se datoreazã nu doar numãrului candidatilor provenind din promotiile anterioare, cat mai ales faptului cã liceenii care au obtinut o certificare internationalã a competentelor lingvistice sau o recunoastere europeanã a competentelor digitale au putut solicita echivalarea probei orale respective. Probele scrise vor debuta pe 25 iunie 2018, urmand ca afisarea primelor rezultate sã se facã pe data de 4 iulie, panã la ora 12.00, in aceeasi zi, intre orele 12.0016.00, putandu-se depune eventualele contestatii. Între 5 si 8 iulie 2018 vor fi solutionate contestatiile, in timp ce afisarea rezultatelor finale este prevãzutã pentru data de 9 iulie 2018.