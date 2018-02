434 institutii de stat si private verificate în privinta accesului persoanelor cu dizabilitãti

miercuri, februarie 7, 2018, 3:00

Inspectia Socialã Vaslui a desfãsurat o serie de campanii de control privind asigurarea accesului neingrãdit al persoanelor cu dizabilitati la mediul fizic, informational si comunicational. Controalele au vizat institutiile publice si private din judetul Vaslui. Astfel, s-a verificat modul de respectare a accesibilizãrii persoanelor cu dizabilitãti in unitãti de invãtãmant, sevicii publice locale si judetene, serviciile publice comunitare locale/judetene de evidenta persoanelor, unitãti sanitare, finante publice, tribunale, mijloacele de transport in comun din mediul urban etc. Institutiile controlate au fost monitorizate in perioada 2013 – 2016, fiind dispuse mãsuri de remediere cu termene precizate in procesele verbale de control. În timpul campaniilor privind drepturile persoanelor cu dizabilitati la mediul fizic, informational si comunicational au fost controlate un numãr de 434 institutii de stat si private. Urmare controalelor efectuate de inspectorii sociali din cadrul Agentiei Judetene de Plãti si Inspectie Socialã Vaslui au fost trasate 1.385 de mãsuri de remediere. Pe timpul derulãrii controalelor, au fost indeplinite un numãr de 532 mãsuri, restul fiind in curs de indeplinire.