joi, februarie 1, 2018, 3:00

Judetul Vaslui va beneficia, în urmãtorii trei ani, de investitii de circa 400 milioane de lei pentru modernizarea drumurilor judetene. Un lot de 14 drumuri judetene, care însumeazã 102 kiometri, vor fi reabilitate prin PNDL 2. În prezent se lucreazã la caietele de sarcini pentru lansarea pe SEAP a licitatiilor pentru proiectele tehnice si executie. În acest an, vor începe lucrãrile la toate cele 14 proiecte. Pe lângã o serie de drumuri reabilitare cu bani de la bugetul judetului, alti 82 kilometri de drumuri judetene vor fi modernizati prin proiectul «drumului strategic».

În urmãtorii trei ani, judetul Vaslui va avea 700 kilometri de drumuri judetene asfaltate. În prezent, din cei circa 1.000 kilometri de drumuri judetene, jumãtate sunt drumuri cu asfalt, cealaltã fiind compusã din drumuri de piatrã sau pãmant. Plusul de 200 kilometri de drumuri reabilitate vine in urma castigãrii de cãtre Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a 14 proiecte pe drumuri pe PNDL 2, care insumeazã 102 kilometri. Restul lucrãrilor de modernizare se vor face prin intermediul drumului strategic cu finantare europeanã nerambursabilã si cu bani de la bugetul judetean. CJ Vaslui a depus pe PNDL 2 un numãr total de 17 proiecte, din care o scoalã, douã poduri si 14 drumuri judetene. În prezent, se lucreazã la intocmirea caietelor de sarcini in vederea organizãrii licitatiilor pentru proiectele tehnice plus lucrãrile de executie. Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui, a precizat cã toate cele 14 proiecte pe drumuri vor fi date in executie in timpul acestui an.

Peste 100 milioane lei pentru drumuri prin PNDL 2

Cele 17 proiecte depuse de CJ Vaslui pe PNDL 2 valoareazã aproximativ 180 milioane de lei. ìNoi avem o serie de proiecte europene, de lucrãri finantate de din bugetul propriu si cele 14 proiecte pe drumuri din PNDL 2, care insemeazã 102 kilometri. Aceste drumuri vor fi asfaltate, vor avea rigole moderne etc. Lucrãm acum la caietele de sarcini pentru a scoate la licitatie proiectele tehnice si executia. Din toate sursele, in urmãtorii trei ani vor fi investitii in infrastructura judeteanã de drumuri circa 400 milioane de lei. De asemenea, lucrãm la caietul de sarcini pentru drumul strategic. Trei sferturi din drumurile judetene vor fi modernizate, iar populatia va beneficia de o infrastructurã mult mai bunãî, a spus Ciprian Trifan. De la bugetul judetean sunt finantate o serie de drumuri judetene care trebuie betonate, iar aceste investitii vor fi prinse si in bugetele urmãtorilor ani.

50 milioane de euro pentru drumul strategic

În cursul anului trecut, CJ Vaslui a castigat finantarea pentru proiectul drumului strategic. Dupã ce comisia din cadrul Agentiei de Dezvoltare Regionalã Nord-Est (ADRNE) a verificat in teren traseul drumului strategic a emis un raport favorabil pentru investitie. Ulterior, CJ Vaslui a primit scrisoarea de aprobare a proiectului, prin care s-a comunicat beneficiarului cã proiectul inturneste numãrul de puncte necesar pentru a primi finantare. Documentatia proiectului a fost evaluatã pozitiv si a intrunit 83 de puncte. Investitia are o valoare de 50 milioane de euro si vizeazã modernizarea a 82 kilometri de drumuri judetene. Drumul strategic vizeazã modernizarea mai multor drumuri judetene, reunite pe directia BarladAlexandru VlahutãLazaPoienestiCodãesti, cu iesire in drumul national. Practic, drumul strategic judetean BarladLazaCodãesti va face legãtura intre zona de sud si cea de nord prin jumãtatea de vest a judetului. Drumul strategic presupune reabilitarea cãilor de comunicatie intre localitãtile Bãcani, Alexandru Vlahutã, Poienesti, Laza, Bãlteni, Zãpodeni, Dãnesti si Codãesti. Este vorba despre o ‘buclã’ care ocoleste pe la vest municipiul Vaslui, reprezentand o alternativã viabilã la DN 24, principala arterã de circulatie din judet. La nivel judetean, proiectul contribuie la cresterea cu minim 25% a lungimii drumurilor judetene si comunale modernizate, precum si reducerea cu 15% a accidentelor rutiere din cauza stãrii infrastructurii si/sau lipsei unei semnalizãri corepunzãtoare.