2017, an plin pentru comisarii Gãrzii de Mediu Vaslui

vineri, februarie 2, 2018, 3:00

Legislatia de mediu este încã o necunoscutã pentru unii patroni vasluieni, dovadã stând numãrul mare de amenzi, 41, cu o valoare totalã de 341.500 lei, aplicate anul trecut de cãtre comisarii Gãrzii de Mediu. Lipsa autorizatiei de mediu, neasigurarea colectãrii selective, transportului si valorificãrii deseurilor de cãtre unele comune, arderea diverselor deseuri amestecate, gestionarea necorespunzatoare a uleiurilor ori a anvelopelor uzate sau nerealizarea monitorizãrii factorilor de mediu au fost aspru sanctionate, cu amenzi de peste 10.000 lei. Problema deseurilor, incluisv monitorizarea noului depozit ecologic de la Rosiesti, se aflã, si în 2018, pe lista de prioritãti a Comisariatului judetean al Gãrzii de Mediu Vaslui.

Conform Raportului de activitate a Gãrzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Vaslui, in anul 2017, cei 12 comisari vasluieni de mediu au efectuat un numãr total de 1.059 inspectii, dintre care 481 planificate conform planului anual de control si 578, neplanificate. Cu aceste ocazii, au fost date 31 de avertismente si au fost aplicate 44 de amenzi, a cãror valoare totalã a fost de 341.500 lei. Din cauza gravelor deficiente constatate, anul trecut a fost emisã si o dispozitei de incetare a activitãtii, in cazul unui agent economic din judet. Printre altele, au fost verificate lucrãrile de investitii pe parcursul realizãrii la obiective cu activitãti supuse legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluãrii, stadiul implementãrii proiectelor in cadrul Programului FEADR, dar si lucrãrile de inchidere a depozitelor municipale de deseuri Vaslui, Husi, Barlad si Negresti, depozitul din cadrul SMID Rosiesti, ori depozitele industriale Termica SA Vaslui si Rulmenti SA Barlad. În atentia comisarilor Gãrzii de Mediu au stat si diversele etape de executie din cadrul implementãrii proiectului ‘Sistemul integrat de management al deseurilor solide din judetul Vaslui’ sau identificarea agentilor economici care desfãsoarã activitãti agricole cu impact semnificativ asupra mediului. ‘Comisarii au urmãrit realizarea sarcinilor ce le-au fost trasate aplicand mãsuri in actele de control prin care s-a urmãrit prevenirea deteriorãrii factorilor de mediu si reducerea poluãrii mediului. De asemenea, s-a desfãsurat o activitate intensã de informare, educare si constientizare atat a agentilor economici, cat si a populatiei in ceea ce priveste respectarea legislatiei de mediu’, a declarat comisarul sef Cristian Laic. Valoarea amenzilor aplicate persoanelor fizice a fost intre 100 lei si 10.000 lei, iar persoanelor juridice, intre 1.000 lei si 60.000 lei. Din cele 44 amenzi aplicate, doar 4 procese verbale au fost contestate, restul fiind asumate prin achitare. Principalele neconformitãti constatate in 2017 si pentru care au fost aplicate sanctiuni au constat in lipsa autorizatiei de mediu pentru activitatea desfãsuratã, amenda aplicatã fiind de 60.000 lei, netinerea evidentei gestiunii deseurilor conform prevederilor legale (amendã – 3.500 lei), neasigurarea colectãrii selective, transportului si valorificãrii deseurilor in unele zone de pe teritoriul comunelor judetului, comunele respective fiind amendate cu suma totalã de 15.000 lei, ori lipsa formularelor de transport deseuri (amendã – 10.000 lei). Alte activitãti pentru care au fost date amenzi de cate 10.000 lei au fost gestionarea necorespunzãtoare a uleiurilor uzate, depozitarea sau abandonarea anvelopelor direct pe sol ori arderea diverselor deseuri amestecate, in timp ce, pentru neluarea mãsurilor pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea impactului asupra aerului inconjurãtor a fost acordate amenzi in valoare de 15.000 lei, cea mai mare sanctiune, 100.000 lei, fiind acordatã pentru nerealizarea monitorizãrii factorilor de mediu. Unele societãti au fost amendate cu cate 2.000 lei pentru nedepunerea la termen a declaratiilor la fondul pentru mediu ori nepredarea si/sau depozitarea necorespunzãtoare deseurilor de ambalaje contaminate provenite de la produsele fitosanitare. Anul trecut, in judetul Vaslui s-au inregistrat si douã incidente cu impact asupra mediului inconjurãtor. Este vorba de incendiul din luna octombrie de la spatiile comerciale din zona Leguvas si incendiul din luna decembrie izbucnit la depozitul de deseuri de fibrã de sticlã din incinta Bico Industries SRL. Ambele incendii, prin amploare si duratã, au dus la incãrcarea aerului inconjurãtor cu noxe, din fericire, fãrã a afecta sãnãtatea populatiei. ‘Problema deseurilor menajere va fi monitorizatã constant si pe parcursul aului 2018, punandu-se accent pe monitorizarea permanentã a depozitului ecologic Rosiesti, colectarea si transportul deseurilor menajere din toate UAT-urile la depozitul ecologic Rosiesti, dar si a fostelor depozite de deseuri ce deserveau centrele urbane si urmãrirea remedierii lucrãrilor de inchidere la depozitul Husi. Se va actiona in vederea responsabilizãrii autoritãtilor administratiei publice locale din mediul rural pentru implicare in procesul de colectare, transport, valorificare si/sau eliminare a deseurilor generate pe raza administrativ-teritorialã de competentã, pricum si de crestere a gradului de colectare selectivã a deseurilor prestatã de operatorii de salubritate si diminuarea zonelor cu abandonãri de deseuri. Vom actiona, de asemenea, pentru reglementarea din punct de vedere a protectiei mediului a cat mai multi agenti economici cu activitate in domeniul agricol, astfel incat sã se eficientizeze gestionarea substantelor si prepa – ratelor periculoase, manage mentul deseurilor de ambalaje provenite de la acestea, precum si a gunoiului de grajd si gestionarea ingrãsãmintelor chimice in vederea reducerii aportului de nitrati in apa freaticã. Nu in ultimul rand, vom avea activitãti in vederea diseminãrii legislatiei de mediu in randul populatiei judetului Vaslui, mai ales la nivelul scolar’, a adãugat comisatul sef Cristan Laic.