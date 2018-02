1.515 familii din judet au solicitat alocatii europene

joi, februarie 1, 2018, 3:00

În cursul anului 2017, la Agentia Judetenã pentru Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui s-au inregistrat 1.515 solicitãri de completare a formularelor europene pentru cetãteni din judetul Vaslui care lucreazã in tãri membre ale Uniunii Europene. Pentru stabilirea dreptului in tãrile membre, sunt necesare mai multe tipuri de formulare, astfel cã pentru toate cele 1.515 solicitari s-au completat 2.765 formulare europene. Toate solicitãrile inregistrate la AJPIS Vaslui au fost rezolvate cu operativitate si in conformitate cu legislatia in vigoare. Din cele 1.515 solicitãri de completare a formularelor in vederea primirii drepturilor la prestatii in tãrile membre UE, s-a procedat la suspendarea dreptului la alocatia de stat in Romãnia pentru 681 cazuri, deoarece nici un pãrinte a copilului/copiilor nu lucreazã in Romania, urmand sã primeascã dreptul integral din statul membru UE in care cel putin un pãrinte lucreazã. ìÎn ultima periodã, se constatã o crestere a numãrului de cetãteni care nu mai lucreazã in tãrile membre si care solicita acordarea sau repunerea la platã a dreptului la alocatie de stat pentru copii in Romãnia. Pentru toate aceste solicitãri, inainte de a stabili dreptul in Romania, se procedeaza la verificarea prin corespondent, a existentei sau nu a unui drept in tara in care a locuit/a lucrat cel putin un pãrinte al copilului/copiilorî, a explicat Sorin Prepelitã, directorul AJPIS Vaslui. Anul trecut, s-au repus in platã la alocatia de stat in Romania un numar de 333 de familii. Pentru 32 lucrãtori migranti care au incasat alocatia de stat pentru copii atat in Romania, cat si intr-un stat membru UE, s-au constituit debite in sumã de 57.022 lei.