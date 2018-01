Ziua Unirii, sãrbãtoritã si la Barbosi

joi, ianuarie 25, 2018, 3:00

Sãrbãtoarea Unirii Principatelor nu putea trece fãrã ecou la Barbosi, comuna Hoceni, locul de origine a familiei domnitorului Alexandru Ioan Cuza. La initiativa primarului comunei, Vasile Tabãrã, la statuia domnitorului care a avut un rol atat de important in infãptuirea Unirii a avut loc o manifestare de comemorare, la care au participat zeci de localnici, in special elevi ai scolilor din comunã. Printre invitatii speciali ai manifestãrii s-au numãrat vicepresedintele CJ Vaslui, Vasile Mariciuc, colonelul in rezervã Mihai Focsa, profesorii Costin Clit, Milutã Moga si Dan Ravaru, care au evocat atat personalitatea lui Cuza, cat si contextul infãptuirii Unirii Moldovei cu Tara Romaneascã, la 24 ianuarie 1859. Manifestarea s-a incheiat cu un spectacol al elevilor scolii gimnaziale din Barbosi. Familia Cuza a avut mosie la Barbosi, acesta fiind si locul unde viitorul domnitor ar fi copilãrit panã la varsta de 14 ani. Nu mai existã nici o urmã a familiei domnitorului pe aceste meleaguri, cu exceptia faptului cã dealurile din jurul Barbosului se numesc ‘La curte’. Acest lucru este motiv de mandrie pentru localnici si conducerea comunei Hoceni, manifestãrile organizate de Ziua Unirii intrand deja in traditie.