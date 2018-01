Ziua Culturii Nationale, celebratã de liceenii vasluieni

joi, ianuarie 18, 2018, 3:00

În organizarea CJCPCT Vaslui, la Silver Mall, a avut loc un concurs de interpretare ßEminescu – Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie’, eveniment ce a dorit sã marcheze atat Ziua Culturii Nationale, cat si implinirea a 167 de ani de la nasterea marelui poet national. Juriul concursului a fost format din cunoscute personalitãti iesene din lumea artelor: soprana Operei Nationale din Iasi, Diana Bucur, conf. dr. univ. Ionela Butu, secretarul literar Silvia Ghilas, Elena Zmuncilã si Alexandru Rãbulea, actori ai Teatrului ßLuceafãrul’ din Iasi. În urma deliberãrii, avand la bazã criteriile enuntate prin regulament (calitatea interpretãrii, dictie, asumarea logicii textului), juriul a decis acordarea urmãtoarelor premii: Marele Premiu: Ilinca Gutu – Liceul ‘Mihail Kogãlniceanu’, prof. coordonator Laura Munteanu Premiul I: Maria Bejenaru de la Liceul cu Program Sportiv, prof. coordonatori Carmen Chiriac si Teodora Costin Premiul al II-lea: Valentina Dãnãilã, Liceul ‘Ion Mincu’, Alina Ciolacu – Liceul Economic ‘Anghel Ruginã’, prof. coordonatori Magda Sarbu si Aura Teletin, de la Liceul ßEmil Racovitã’, respectiv Anca Plesoianu Premiul al III-lea a fost acordat elevilor Miriam Gurgutã, Narcisa Varlan si Elena Spumã, de la Liceul Economic ßAnghel Ruginã’, prof. coordonator Liliana Bargan. Au fost acordate si mai multe mentiuni: Gabriela Pricope – Liceul Economic ßAnghel Ruginã’, prof. coordonator Magda Sarbu, Alexandra Chipcea si Doriana Nãstase – Liceul ßEmil Racovitã’, prof. coordonator Cristian Hotoleanu, si Diana Carniceanu – Liceul cu Program Sportiv, prof. coordonator Carmen Chiriac. Toti concurentii inscrisi au primit pentru interpretare diplome si premii in bani. Tot in cadrul manifestãrii, actorii Elena Zmuncil‘ si Alexandru R‘bulea si soprana Diana Bucur, acompaniatã de conf. dr. univ. Ionela Butu, au sustinut un recital din creatia marelui poet. ‘Multumim pe aceastã cale cadrelor didactice care au spri jinit realizarea evenimen tului prin implicare activã, avand in vedere timpul scurt in media tizarea acestui eveniment, care a coincis cu vacantã de iarnã a elevilor’, a declarat Anca Iacob, coordonatoarea proiectului.