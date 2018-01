Zãpada – pentru agricultori, mumã, pentru drumari, ciumã!

vineri, ianuarie 19, 2018, 3:00

Drumarii vasluieni au trecut primul test al acestei ierni. Mobilizati de prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, operatorii utilajelor de deszãpezire au actionat non-stop pe drumurile nationale, unde s-a circulat, cu mici exceptii, normal. În cursul zilei de ieri, au fost închise douã sectiuni de pe drumurile judetene si câteva drumuri comunale, în zona Rebricea. Prefectul a cerut Inspectoratului Scolar sã raporteze motivele pentru care o parte de scoli au fost închise. Nici la instalatiile de alimentare cu gaze nu au fost probleme, iar agricultura a fost salvatã de la înghet, de stratul de omãt depus pe câmpuri.

Judetul Vaslui a trecut cu bine de prima zãpadã mai serioasã din aceastã iarnã. Ieri, in jurul orei 10.00, singurele sectiuni de drumuri inchise erau drumurile judetene intre localitãtile Arsura si Ghermãnesti si intre Codãesti si Dãnesti. Dupã interventia drumarilor, cele douã drumuri judetene au fost deblocate, in jurul orelor 12.30. De asemenea, din cauza sulurilor de zãpadã viscolite pe carosabil, mai erau probleme pe mai multe drumuri comunale: Rebricea – Draxeni, Rebricea Tatomiresti, Rebricea – Bolati. Si in aceste cazuri, in functie de evolutia vremii, au fost fãcute eforturi pentru deblocarea lor. În ceea ce priveste drumurile nationale, s-a actionat pe parcursul intregii nopti, intre miercuri si joi, astfel incat nu au fost probleme in circulatie. ìAm actionat toatã noaptea cu utilajele din dotare. În teren au fost si patrule ale Inspectoratului Judetean de Politie si de la Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã. Am avut douã cazuri mai sensibile, la Rebricea si Voinesti, unde utilajele de deszãpezire au intervenit in fata ambulantelor care au transportat doi copii cu stãri febrile. Am ajuns la timp si ambele situatii de urgentã au fost rezolvate. Noi am fost toatã noaptea in teren, am avut o bunã colaborare din partea primarilor si a altor institutii. Viscolul a fost foarte puternic, iar imediat dupã ce treceau utilajele de deszãpezire, drumurile se infundau din nou’, a spus Eduard Popica, prefectul judetului Vaslui. În jurul orei 15.30, mai erau blocate DN Vaslui – Iasi, în dreptul localitãtii Codãesti (deblocat trei sferturi de orã mai tarziu), si între Scanteia si Rebricea, pe teritoriul judetului Iasi.

Scoli închise în mai multe localitati

În ceea ce priveste cele 19 unitãti scolare cu personalitate juridicã (care mai au in subordine si alte scoli), prefectul Popica a cerut un raport din partea Insectoratului Scolar Judetean, pentru a vedea care au fost motivele pentru suspendarea cursurilor. Au fost cazuri unde elevii au fost prezenti la scoalã, iar profesorii nu au ajuns din cauzã cã nu si-au putut scoate masinile din parcãri. ìÎn urma analizei raportului, voi convoca o intalnire a Comitetului pentru Situatii de Urgentã si vom emite o hotãrare care o vom transmite la Miniterul Administratiei si Internelor si la Ministerul Învãtãmantuluiî, a precizat Eduard Popica. Din cauza vantului puternic, 2.990 de abonati din zonele Murgeni – Fãlciu si Duda – Arsura au rãmas fãrã curent electric. Dupã interventia echipelor specializate, avariile la linile de alimentare cu energie electricã au fost remediate in zona Murgeni – Fãlciu. Ulterior, s-a lucrat pentru reconectarea celor 1.370 de abonati din zona Fãlciu ò Murgeni, situatia revenind la normal la ora 13.21, cand toti consumatorii au avut din nou curent electric.

Fara probleme la instalatiile de gaze

La instalatiile de alimentare cu gaze naturale nu s-au inregistrat probleme deosebite, presiunea din sistem fiind la cote normale. Adrian Tighici, directorul SC Gaz Est SA Vaslui, a spus cã sistemul functioneazã in parametri normali, iar un consum mai mare de gaze este asteaptat pentru urmãtoarele zile, cand sunt prognozate temperaturi mai scãzute. ìNu avem nicio problemã. Noi ne-am luat toate mãsurile necesare pentru a face fatã oricãrei situatii de urgentã. Indiferent cã suntem in anotimpul rece sau pe timpul verii, avem un dispecerat care functioneazã non-stop, echipele de interventie sunt consemnate la domiciliu pentru orice situatie; lucrãm la foc continuu. Vreau sã vã spun cã nu aveam probleme pentru consumatorii din judetul Vaslui, dar nici pentru cei din tarã. În momentul cand vor fi solicitãri pentru cresterea volumului de gaze, noi le vom scoate dijn depoziteî, a spus Adrian Tighici.

Agricultorii sunt salvati

Dorinta fermierilor din judetul Vaslui s-a indeplinit. În ultimele 48 de ore a nins in tot judetul, astfel incat culturile agricole sunt protejate impotriva temperaturilor scãzute. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui, a spus cã a vorbit in judet cu fermieri, iar stratul de zãpadã scãzut este intre 10 si 30 de centimetri. ìAm vorbit la Negresti, Fãlciu, Husi; a nins foarte bine peste tot. Culturile agricole sunt acoperite si sunt putine sole unde viscolul a lãsat fãrã protectie plantele. Sunt anuntate de cãtre meteorologi temperaturi mai mici de minus 12 grade, asa cã aceastã zãpadã este bine venitã’, a precizat Gigel Crudu. În judetul Vaslui sunt semãnate 20 .000 hectare cu rapitã si circa 63.000 hectare cu grau. Comparativ cu anul trecut, avem graul semãnat mai mult cu 17.000 de hectare. ìAu fost conditii meteorologice bune, solul s-a putut pregãti corespunzãtor si fermierii au preferat sã semene mai mult grau. Sa optat pentru aceastã culturã pentru a nu fi afectatã de seceta din timpul verii. În ultimii ani, culturile de primãvarã, cum ar fi porumbul si floarea-soarelui, au avut de suferit de pe urma secetei din perioada iulieaugustî, a explicat Gigel Crudu.