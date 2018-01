Vasluiul se înfrãteste cu încã douã raioane din Republica Moldova

miercuri, ianuarie 17, 2018, 3:00

Judetul Vaslui se va înfrãti cu alte douã raioane moldovene, Anenii Noi si Strãseni, ajungând astfel sã ajungã partener cu aproape jumãtate dintre raioanele din Republica Moldova. Se doreste astfel extinderea colaborã rii între românii de pe cele douã maluri ale Prutului, cu atât mai mult cu cât existã deja precedent în acest sens, 7 localitãti vasluiene având deja semnate sau în curs de semnare acorduri de înfrãtire cu localitãti din Anenii Noi.

În vara trecutã, conducerile a douã raioane din Republica Moldova, Strãseni si Anenii noi, au înaintat judetului Vaslui propuneri de înfrãtire între UAT-uri, propunere îmbrãtisatã de conducerea judetului, care a demarat demersurile în vederea materializãrii. La sfârsitul anului trecut, ministerele de resort, cel al Afacerilor Externe si cel al Dezvoltãrii Regionale, au dat avizele necesare, formulând unele observatii, care au fost înglobate în anexele proiectului de hotãrâre ce urmeazã a fi supus votului consilierilor judeteni. aProiectele de hotãrâre contribuie la realizarea obiectivelor Consiliului Judetean Vaslui de dezvoltare a relatiilor internationale si la extinderea si îmbunãtãtirea relatiilor dintre organizatiile si autoritãtile locale din unitãtile administrativ teritoriale semnatare. În acest fel, proiectul este în concordantã cu obiectivele Strategiei de dezvoltare economico-socialã a Judetului Vaslui, cu orizontul de timp 2013 – 2020”, considerã initiatorii proiectului de hotãrâre. Conform protocolului ce urmeazã a fi aprobat de consilierii judeteni, judetul Vaslui si raioanele Anenii Noi si Strãseni urmeazã sã colaboreze în domenii ca administratie publicã localã, economie, învãtãmânt, culturã, sãnãtate, turism, sport asistentã spcialã sau politicã de tineret, prin implementarea de programe comune în acest sens. Pentru realizarea acestor obiective, se asteaptã, din partea jude- tului Vaslui, finantarea unor proiecte propuse de partea moldoveneascã apentru dezvoltarea relatiilor de prietenie”. În plus, pãrtile, dar si alte entitãti administrative, ar putea accesa împreunã fonduri europene nerambursabile pentru implementarea de proiecte transfrontaliere. Anul trecut, dintre toate raioanele din Republica Moldova înfrãtite cu judetul Vaslui, unul singur, Soroca, a initiat un program în cadrul acestor colaborãri. Este vorba de organizarea unui turneu international de judo în capitala raionului, CJ Vaslui contribuind cu finantarea celei mai mari pãrti a cheltuielilor aferente, aproape 20.000 de euro, raportul asupra finantãrii proiectului aJUDO – nu are hotare” urmând a fi prezentat consilierilor judeteni în aceeasi sedintã, cea de joi, 18 ianuarie, în care se va pune în discutie înfrãtirea cu Anenii Noi si Strãseni. Situat în nord-vestul Chisinãului, la doar 23 de kilometri de capitala Republicii Moldova, raionul Strãseni are o suprafatã de 760 kmp, si o populatie 89 mii de locuitori, formatã în proportie de 95% din moldoveni. Raionul Anenii Noi este situat la sud-est de Chisinãu, pe malul Nistrului, având o populatie de aproape 80 mii de locuitori. Economia celor douã raioane este bazatã în special pe agriculturã si prelucrarea produselor agricole, conservele si vinurile produse aici fiind deja cunoscute si în România.