Unirea Principatelor Române. De la idee la faptã

Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui, in colaborare cu Serviciul Judetean Vaslui al Arhivelor Nationale, Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui si Scoala Gimnazialã ‘Stefan Ciobotãrasu’ Lipovãt, organizeazã, marti, 23 ianuarie, cu incepere de la ora 13.00, la etajul al II-lea, Sectia Personalitãti a Muzeului Judetean, manifestarea cultural-stiintificã ‘Unirea Principatelor Romane. De la idee la faptã’, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Scopul principal al manifestãrii este constientizarea importantei si semnificatiei evenimentului istoric al Unirii Moldovei cu Tara Romaneascã, realizatã la 24 ianuarie 1859, sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Un alt obiectiv important al evenimentului este sensibilizarea publicului larg asupra importantei si intelegerii fenomenului istoric de la 24 ianuarie 1859 in contextul politic intern si extern al creãrii Principatelor Romane Unite. Unirea Moldovei cu Tara Romaneascã – realizatã prin vointa poporului, la 5 si 24 ianuarie 1859 – reprezintã primul pas important in desãvarsirea unitãtii nationale romanesti si a infãptuirii Marii Uniri. În cadrul manifestãrii, vor sustine alocutiuni profesorul Tiberiu Dogariu, Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui – ‘Cãimãcãmiile lui Teodor Bals si Alexandru Ghica. Separatism si unionism’, profesorul Cornel Armeanu, Scoala Gimnazialã ‘Stefan Ciobotãrasu’ Lipovãt – ‘Sã ne amintim de Mos Ion Roatã’, consilierul superior Mihai Antipa, Serviciul Judetean Vaslui al Arhivelor Nationale – ’24 Ianuarie 1859 – Actul energic al intregii natiuni romane’, muzeograful Albert Gabriel Grecu, Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui – ‘Relatiile domnitorului Al. I. Cuza cu romanii transilvãneni’, muzeograful Anca Iordachi, Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui – ‘Mihail Kogãlniceanu – intruparea unui Ideal’, si dr. Mihai-Cristian Selaru, Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui – ‘Personalitãti vasluiene in desãvarsirea Unirii Principatelor Romane’. Organizatorii evenimentului sunt prof. dr. Ramona – Maria Mocanu, managerul Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui, Albert Gabriel Grecu, Anca Iuliana Iordachi si dr. Mihai-Cristian Selaru, muzeografi in cadrul Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui.