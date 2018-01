Unchiul violator din Osesti rãmâne în arest

marți, ianuarie 23, 2018, 3:00

Bãrbatul din Osesti, acuzat cã vara trecutã a încercat sã-si violeze nepoatele în vârstã de 9, respectiv 10 ani, va rãmâne în arest. Considerându-se nevinovat, totul fiind doar o joacã gresit interpretatã de cãtre copile, Constantin Fandarac a contestat mãsura arestãrii preventive pentru 30 de zile decisã împotriva sa, sãptãmâna trecutã, de Judecãtoria Vaslui. Luni, judecãtorii Tribunalului Vaslui au respins-o ca nefondatã.

În vara anului trecut, Constantin Fandarac, in varstã de 54 de ani, din satul Pãdureni, comuna Osesti, a mers la locuinta unor rude pentru a-i ajuta la treburile gospodãresti. Profitand de faptul cã gospodarii erau ocupati cu treburile din curte, individul a intrat in casã, acolo unde se jucau cele douã nepoate ale sale, in varstã de 9, respectiv 10 ani, pe care, dupã ce le-a dezbrãcat, a incercat sã le abuzeze sexual. Din fericire, nu a reusit acest lucru, doar pentru cã a auzit pe cineva apropiindu-se de casã. Speriate, fetitele nu au avut curaj sã povesteascã nimãnui cele intamplate, decat dupã jumãtate de an, si doar mamei lor, la reintoarcerea acesteia de la muncã, din strãinãtate, unde era plecatã la momentul producerii faptei. Oripilatã, femeia i-a anuntat pe politisti care, dupã efectuarea de cercetãri si audierea celor implicati, au decis retinerea pentru 24 de ore a lui Constantin Fandarac, pe care l-au acuzat de comiterea a douã infractiuni de tentativã de viol. Joi, 18 ianuarie, la propunerea procurorilor Parchetului de pe langã Judecãtoria Vaslui, instanta a decis arestarea preventivã pentru 30 de zile a unchiului violator. Sustinand cã totul a fost doar o joacã prost interpretatã de cãtre copile, iar el este nevinovat, Constantin Fandarac a contestat, la Tribunalul Vaslui, aceastã mãsurã. Nu a avut succes, judecãtorii respingand ca inadmisibilã aceastã cerere. Dacã va fi gãsit vinovat, Fandarac riscã panã la 7 ani de inchisoare.