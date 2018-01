Un nou program de creditare pentru IMM-uri

vineri, ianuarie 5, 2018, 3:00

Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii ìIMM Invest Romaniaî este un nou instrument finaciar aflat la dispozitia oamenilor de afaceri. Programul va aduce Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) o nouã oportunitate de consolidare a rolului de sprijin al mediului de afaceri. În calitatea sa de mandatar al statului roman, Fondul de Garantare va acorda intreprinderilor mici si mijlocii eligibile garantii pentru creditele de investitii sau pentru capital de lucru in conformitate cu actele normative specifice programului. Prin noul program se acordã facilitãti de garantare in cuantum de 80% pentru credite de investitii pentru realizarea de proiecte de dezvoltare sau infiintare de centre de agrement. Noul program oferã astfel cadrul de reglementare necesar cresterii economice pe criterii de sustenabilitate, in perspectiva unei dezvoltãri sectoriale durabile. Adresabilitatea programului este extinsã pentru beneficiarii eligibili: IMM-urile, inclusiv cele de tip start up, vor putea opta pentru credite garantate in proportie de 50% pentru capital de lucru si/sau realizarea de investitii panã la valoarea maximã cumulatã de 10 milioane de lei. ìLansarea programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii catalizeazã constructiv demersul de repozitionare al FNGCIMM ca element integrant in ecosistemul de business din Romania. Optimizarea si simplificarea fluxurilor operationale interne, digitalizarea proceselor, precum si alte mãsuri de imbunãtãtire a activitãtii sustin efortul nostru de transparentizare si consolidare a relatiei cu mediul de afaceriî, sustin reprezentantii FNGCIMM.