Ultimii din Moldova!

Prognozele oficiale pentru urmãtorii trei ani reconfirmã faptul cã Vasluiul este si va rãmâne cel mai sãrac judet din Moldova. În anul 2021, Vasluiul va fi pe ultimul loc în Regiunea Nord-Est în ceea ce priveste PIB-ul, populatia ocupatã si numãrul de salariati, trei indicatori economico-sociali fundamentali. Astfel, peste trei ani, PIB-ul judetului nostru va fi de 10.049 milioane lei, cu o populatie civilã ocupatã medie de numai 124.000 de persoane. Totodatã, prognozele pentru rata somajului ne claseazã pe primul loc: în timp ce media din judetele Moldovei va fi de 4%, Vasluiul va avea o ratã a somajului de 9,9%.

În urmãtorii trei ani, judetul Vaslui isi va consolida ultima pozitie in Regiunea Nord-Est a Romaniei, din punct de vedere economic si social. În luna decembrie 2017, Comisia Nationalã de Prognozã (CNP) a publicat proiectia principalilor indicatori economico-sociali in profil teritorial panã in anul 2021. Potrivit estimãrilor CNP, Vasluiul va cunoaste o crestere economicã in urmãtorii ani, insã ritmul de dezvoltare va fi mult mai redus in comparatie cu al celorlalte judete din regiune – Bacãu, Botosani, Iasi, Neamt si Suceava. Fatã de anul trecut, cand judetul Vaslui a avut un produs intern brut de 7.422 milioane de lei, in acest an, bogãtia judetului va creste la 8.021 milioane de lei. Potrivit acelorasi date statistice, proiectia pentru anul 2021 pentru Vaslui este o majorare a PIBului la valoarea de 10.049 milioane de lei. În anul 2021, PIB-ul prognozat al judetelor din Regiunea Nord-Est este urmãtorul: Bacãu – 22.099 milioane lei, Botosani – 11.031 milioane lei, Iasi – 35.209 milioane lei, Neamt – 14.072 milioane lei si Suceava – 20.639 milioane lei.

Doar 31% din populatie este ocupata

PIB-ul redus al judetului Vaslui se explicã prin gradul mic de ocupare al populatiei civile. Astfel, de la o populatie civilã ocupatã medie de 121.000 persoane in anul 2018, in anul 2021, media populatiei ocupate va creste doar panã la 124.400 persoane. Dacã ne raportãm la datele definitive rezultate in urma Recensãmantului populatiei si locuintelor din 2011, cand populatia stabilã din judetul Vaslui era de 395.499 persoane, realizãm gradul extrem de redus de ocupare al populatiei. Practic, in medie, doar 31,4% din populatia judetului presteazã o activitate care contribuie la formarea PIB-ului local. Pe acelasi segment de ocupare, Iasul va avea gradul cel mai mare de ocupare, cu o populatie civilã ocupatã medie de 296.800 persoane in anul 2021, iar Botosaniul, judet imediat peste Vaslui, va avea o populatie civilã ocupatã medie de 142.700 persoane.

Lideri de necontestat la somaj

Nivelul redus de ocupare al populatiei se reflectã negativ in numãrul de salariati activi din judetul Vaslui. Dacã in acest an Vasluiul va avea 56.200 salariati, numãrul persoanelor din campul muncii va creste peste trei ani la numai 62.500 de salariati. În schimb, in anul 2021, Iasul va ajunge la 187.900 de salariati, Botosaniul va avea un numãr mediu de 65.500 salariati, Bacãul, 126.500 salariati, Neamt – 91.700 salariati, Suceava – 119.500 salariati. Ritmul de crestere scãzut al activitãtii economice din urmãtorii ani va avea un impact negativ asupra ratei somajului, inregistratã la sfarsitul anului perioadei prognozate. De la o ratã a somajului de 10% in anul 2018, in anul 2021, Vasluiul va avea o ratã a somajului aproape identicã, de 9,9%. În schimb, in restul judetelor Moldovei, rata somajului se va diminua substantial in orizontul de timp mentionat: Botosani – 3,8%, Bacãu – 5,6%, Iasi – 3,7%, Neamt – 4,6%, Suceava – 4%.