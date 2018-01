Tudor Polak (PNL), mesaj dur pentru „prea luminatii lideri” ai judetului

vineri, ianuarie 26, 2018, 3:00

Zilele trecute, Liviu Pop, (incã) ministrul Educatiei, a publicat un tabel conform cãruia judetul Vaslui are cel mai mare numãr de scoli cu grupuri sanitare in exterior din Romania. Astfel, conform ministrului PSD al Educatiei, 389 de unitãti scolare din totalul de 2.418 la nivel national sunt pe raza judetului Vaslui. Încã un prilej ca ‘prietenii’ Vasluiului si vasluienilor sã jubileze. Pentru Tudor Polak, presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui, aceastã statisticã a fost pretextul lansãrii unui mesaj extrem de dur cãtre liderii locali ai principalului partid de guvernãmant. ‘De 20 de ani, Consiliul Judetean Vaslui este condus de PSD, iar aceastã contraperformantã rusinoasã si in acelasi timp dureroasã pentru noi, locuitorii judetului Vaslui, ar trebui sã ii facã pe prea luminatii lideri ai acestui judet sã lase capul jos si sã isi cearã scuze. Cei mai afectati rãman copiii acestui judet bãtut de soartã, care, dupã ce cã nu au nici mãcar infrastructura necesarã pentru a ajunge la scoalã, cand ajung acolo, este vai si amar de ei. Pentru cei care nu ati aflat deja, conform presei locale din judetul Vaslui, marea noastrã performantã este cã vom avea un buget record la Consiliul Judetean Vaslui! Binele acestor copii depinde, din pãcate, de clasa politicã. Vom vedea dacã acest buget va veni si in sprijinul celor care au probabil cea mai mare nevoie de ajutor, copiii!’, a scris Tudor Polak pe o retea de socializare.