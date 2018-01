Trei zile dedicate lui Eminescu, la Bârlad

vineri, ianuarie 12, 2018, 3:00

În perioada 13-15 ianuarie, sub egida Primãriei si Consiliului Local Bârlad, la Centrul Mihai Eminescu se vor desfãsura manifestãrile Zilele Eminescu.

Sambãtã, 13 ianuarie, cu incepere de la ora 11.30, se va desfãsura manifestarea cu tema ‘Cãrti noi in colectia Eminesciana apãrute la Editura Junimea din Iasi’. Evenimentul se bucurã de prezenta unor oaspeti de seamã din Iasi – prof. univ. dr. Simona Modreanu si lector dr. Livia Iacob -, care vor prezenta patru cãrti cu tematicã eminescianã. De la Bucuresti, va fi prezent prof. dr. Ioan Iacob, autorul studiului doctoral ‘Arc poetic transatlantic Mihai Eminescu – Edgar Allan Poe’, apãrut la Editura Junimea. De asemenea, de mare insemnãtate va fi prezenta distinsului eminescolog Theodor Codreanu, colaborator de mare pret al Centrului Mihai Eminescu, el aducand publicului barlãdean, acum, la inceput de an, cel mai recent volumul editat Mihai Eminescu: ßO sutã si una de poezii’ – volum prezentat de poetul Petrus Andrei. Duminicã, 14 ianuarie 2018, cu incepere de la ora 12.00, se va desfãsura manifestarea cu tema ‘Ideea de unitate si neam in opera eminescianã’. Sunt invitati criticul literar Gruia Novac, dr. Valeriu Lupu si poetul Petrus Andrei. Tema propusã spre analizã nu este intamplãtoare, ci are ca scop evidentierea sustinerii unitãtii tuturor romanilor de cãtre Mihai Eminescu, acesta fiind un veritabil model militant pentru generatiile de astãzi, in contextul in care ne pregãtim sã sãrbãtorim Centenarul Marii Uniri. Luni, 15 ianuarie, intre orele 8.00-16.00, de Ziua Culturii Nationale ò Eminescu pe intelesul fiecãruia, cadrele didactice si elevii din toate institutiile scolare din municipiul Barlad si din judetul Vaslui sunt invitati sã viziteze Centrul Mihai Eminescu, pentru a-i descoperi patrimoniul, cu posibilitatea sustinerii in cadrul institutiei a unor activitãti de omagiere a Poetului. Accesul este liber.