Transferul contributiilor sociale umflã spectaculos ajutorul de deces

Transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat creste cuantumul ajutorului de deces. Cum acest ajutor nu poate fi mai mic de valoarea cîstigului salarial mediu brut, din anul 2018, fiecare decedat va primi un sprijin financiar de 4.162 lei. În timp ce mortii primesc în plus 1.031 lei net la ajutorul de deces, angajatii cu salariul minim brut pe economie au în plus la salariul net doar 97 de lei. În cazul celor din urmã, cresterea salariului brut la 1.900 lei nu are nicio influentã.

Mortii sunt principalii beneficiari ai transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. Datoritã acestei mãsuri, in anul 2018, castigul salarial mediu brut creste cu peste 1.000 de lei. Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurãrilor sociale de stat, publicatã in Monitorul Oficial, stabileste castigul salarial mediu brut pentru anul curent de 4.162 lei, in crestere cu peste 1.000 de lei de la nivelul stabilit pentru anul 2017, care a fost de 3.131 de lei. Cresterea substantialã a salariului mediu brut se datoreazã in principal transferului contributiilor sociale pentru pensii si sãnãtate din sarcina angajatorului in sarcina angajatului. Potrivit actualei legislatii, cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut. Un caulcul oarecum cinic aratã cã fiecare pensionar sau asigurat care va muri in acest an va avea in plus peste 1.000 de lei net la ajutorul de deces.

Ajutorul de deces a crescut la 4.162 lei

Începand cu data de 6 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului de deces, prevãzut prevãzut de Legea 263/2010, este, in cazul decesului asiguratului sau pensionarului, de 4.162 lei. Comparativ cu anul trecut, cand sprijinul financiar acordat de stat a fost de 3.131 lei, ajutorul de deces a crescut cu suma de 1.031 lei. Conform datelor Casei Judetene de Pensii Vaslui, in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, ajutorul se ridicã la 2.081 lei. Dacã ne raportãm la anul precedent, cand ajutorul de deces pentru un membru a fost 1.566 lei, rezultã cã sprijinul financiar este mai mare cu 515 lei. În sistemul public de pensii se acordã ajutor de deces in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiazã de ajutor de deces o singurã persoanã care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupã caz, sotul supravietuitor, copilul, pãrintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoanã care face aceastã dovadã. Ajutorul de deces se acordã, dupã caz, pe baza urmãtoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces (original si copie), act de identitate al solicitantului (original si copie), acte de stare civilã ale solicitantului, din care sã rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original si copie), dovada cã solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie) etc.

Salariul minim net creste cu doar 97 de lei

Salariul minim brut pe economie a crescut, de la 1 ianuarie 2018, cu 450 de lei si a ajuns la 1.900 de lei, insã salariul net nu a inregistrat o crestere similarã. Acest lucru se datoreazã transferului contributiilor sociale in totalitate in sarcina salariatilor si a reducerii impozitului pe venituri la 10%. Spre exemplu, o persoanã plãtitã in trecut la nivelul vechiului salariu minim brut pe economie, respectiv 1.450 de lei, castiga, de fapt, aproximativ 1.065 de lei. Începand din acest an, castigul lunar brut a crescut la 1.900 de lei, insã castigul lunar net al unei persoane aflatã in aceastã situatie a ajuns la numai 1.162 de lei. Mai exact, o crestere de 450 de lei a salariului brut a determinat, in realitate, o crestere a castigului net de aproximativ 97 de lei.