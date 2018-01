Trafic infernal la Vama Albita

joi, ianuarie 4, 2018, 3:00

Vama Albita a fost cel mai tranzitat Punct de Trecere a Frontierei cãtre Republica Moldova, atât la sfârsit de 2017, cât si în primele zile ale noului an. O consecintã a traficului de trei ori mai intens decât într-o perioadã normalã este faptul cã masinile formeazã cozi de cîtiva kilometri, iar timpul de tranzitare a vãmii este de câteva ore, în ciuda faptului cã au fost luate mãsuri de fluidizare a traficului.

În perioada sãrbãtorilor de iarnã si in primele zile ale anului 2018, traficul prin punctele de trecere ale frontierei a inregistrat cresteri fatã de o perioadã normalã, fiind dispuse mãsuri pentru fluidizarea traficului, prin suplimentarea numãrului de politisti de frontiera si folosirea la maxim a capacitãtii punctelor de trecere a frontierei. În perioada 18 decembrie 20171 ianuarie 2018, Albita a fost cel mai tranzitat punct de frontierã din cele sase puncte la frontierã cu Republica Moldova, cu un trafic de peste 127.000 treceri persoane, o treime din totalul inregistrat. În aceste zile, odatã cu incheierea vacantei de iarnã, traficul s-a amplificat, triplandu-se numãrul vehiculelor care tranziteazã Vama Albita intr-o zi normalã (in jur de 500). În aceste conditii, si timpii de asteptare au crescut, la fel si cozile din vamã. Conform aplicatiei http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline, ieri, timpii de asteptare in PTF Albita au depãsit 50 de minute pe benzile desemnate pentru trecere autoturismelor. Asta si pentru cã in aceastã perioadã sunt efectuate verificãri sistematice asupra tuturor persoanelor care tranziteazã frontiera. ‘Avand in vedere cã in perioada urmãtoare se celebreazã sãrbãtorile de iarnã pe rit vechi, se estimeazã cresteri ale traficului la frontiera cu R. Moldova, pe sensul de intrare in tarã, cauzate de numãrul mare de persoane care vin in scop turistic in Romania. Pentru evitarea aglomerãrilor, Politia de Frontierã recomandã in continuare participantilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor de frontierã existente la granitã, astfel incat sã se preintampine aparitia suprasolicitãrii doar a unora dintre acestea, din cauza unui numãr mare de cãlãtori, intrun timp foarte scurt. Accesand aplicatia on-line ‘Media timpilor de asteptare in punctele rutiere de trecere a frontierei deschise traficului international’ la adresa http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/ se pot vizualiza punctele de trecere ale frontierei, care sunt marcate, in functie de trafic si timpii de asteptare, in culori diferite. Timpii de asteptare sunt actualizati in timp real, fapt ce ajutã utilizatorul sã-si reconfigureze traseul cãtre un punct de frontierã ce inregistreazã valori de trafic scãzute. Politia de Frontierã a pus la dispozitia participantilor la traficul transfrontalier numãrul de telefon 021.9590 unde pot semnala diferite aspecte despre modul in care a fost efectuat controlul la trecerea frontierei, sesizãrile fiind preluate de cãtre politistii de frontierã care vor actiona in consecintã, legal, de la caz la caz. De asemenea, informatii privind punctele de trecere ale frontierei sunt disponibile pe pagina de internet a Politiei de Frontierã Romane: www.politiade frontiera.ro’, se aratã in comunicatul transmis de IGPF.