TRADITII SI OBICEIURI DE BOBOTEAZÃ

Boboteaza sau Botezul Domnului, sãrbãtoarea celebratã de crestini cu mare drag, fiind a doua sãrbãtoare din ciclul zilelor de mare sãrbãtoare ale noului an, celebratã în ziua de 6 ianuarie, este sãrbãtoarea care marcheazã purificarea prin apã, lustratia generalã ce urmeazã în urma alungãrii tuturor fortelor ostile si malefice, apropierea sfârsitul zilelor înfrigurate, dar si al sãrbãtorilor de iarnã si, totodatã, al celor dedicate nasterii lui Iisus Hristos.

Semnificând botezul lui Iisus Hristos în apa Iordanului de cãtre Sf. Ioan Botezãtorul sãrbã- toarea în ciuda vechimii este legatã prin semnificat ie, simboluri mistice crestine si pãgâne de traditii si obiceiuri frumoase prin ineditul lor si semnificatia profundã ce a fost pãstratã acestei sãrbãtori de cãtre crestinii ortodocsi, cât si cei catolici care are darul de a umple sufletul oamenilor cu dragoste si sã alunge spiritele rele. Domnul nostru Iisus Hristos, dupã întoarcerea sa din Egipt, vietuia în Galileea, în cetatea sa, Nazaret, unde crescuse, tãinuindu-si înaintea oamenilor puterea si întelepciunea Dumnezeirii Sale pânã la vârsta de treizeci de ani, pentru cã nu era îngãduit cuiva dintre iudei mai înainte de treizeci de ani sã aibã rânduiala de dascãl sau de preot. Apoi împlinindu-se cei treizeci de ani si venind vremea dumnezeiestii Lui arãtãri, „a fost cuvântul lui Dumnezeu cãtre Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie, trimitându-l pe el ca sã se boteze cu apãa. Deci ascultând Ioan cuvântul lui Dumnezeu, a venit în pãrtile Iordanului, propovãduind botezul pocãintei, pentru iertarea pãcatelor. Pe lângã întelesurile sale crestine însã, Boboteaza are si o serie de traditii si obiceiuri specifice poporului nostru. De Boboteazã se trag focuri de puscã si de pistoale, la bisericã atunci când ies preotii cu crucea spre a face agheasmã, zicând cã picioarele Mântuitorului au fost pe acea lespede ce se aflã în apa Iordanului, pe care era fãcut zapisul de greseala lui Adam. Si când a cãlcat Mântuitorul pe ea, a pocnit, cum se aud pustile acum la noi. Se spune cã atunci când Ioan Botezãtorul a venit la râu ca sã boteze Domnului Iisus Hristos, ca cel ce a luat asupra Sa pãcatele a toatã lumea, diavolii au venit câtã frunzã si iarbã, trãsnind si pocnind pe apa Iordanului, cã se auzea cine stie de unde zgomotul, pentru a întrerupe ceremonia Botezului. Dar Dumnezeu a rânduit ca preotii sã citeascã si sã sfinteascã apa, iar când au început oamenii a împusca si-a striga „Chiraleisa”, termen ce provine din neo-greacã însemnând „Doamne, miluieste!”„ gheata s-a rupt sub diavoli si cu totii au cãzut în apã si s-au înecat; de aceea acum nu mai sunt asa de multi. Pe cei care au mai rãmas îi omoarã Sf. Ilie cu tunul, iar la om nu mai au voie sa vinã. La Boboteazã, când cufundã preotul crucea în apã, toti dracii ies din ape si rãtãcesc pe câmpuri pustii pânã ce trece sfintirea apelor. Si nimeni nu-i vede, afarã doar de lupi, care se iau dupã dânsii si unde-i ajung, acolo îi si omoarã. Din cauza aceasta se spune în popor cã nu e bine sã se lase în ziua de Boboteazã rufe întinse la uscat, cãci se crede cã, atunci când se împuscã din pusti, în decursul sfintirii, precum si când strigã oamenii dupã sfintirea apei „Chiraleisa”„ omul capãtã putere, se simte mai tare si mai cu curaj pe când Ucigã-l-Crucea, fiarele sãlbatice si toate blestemele de pe oameni se împrãstie, se refugiazã la locasurile lor prin pãdure, anul rãmânând curat pânã la Sf. Andrei, când fiarele sãlbatice revin si rãmân pânã la Crãciun când le alungã din nou bãietii cu colindele, cu pocnetele de bice si cu plugusorul. De mult la Botezul Domnului se fãcea copcã pe gârlã, ca si azi, iar Vodã mergea cu alai la marginea apei ca si astãzi. Dupã ce crucea era cufundatã în apã, doi sau mai multi oameni se aruncau dupã dânsa. Cine o prindea, acela cãpãta bacsis bun de la Vodã. Cei ce se aruncau erau din cei bolnãviciosi. Dupã ce scoteau crucea din apã, se însãnãtoseau. Si astãzi se mai aruncã tinerii mai curajosi în apã dupã cruce. Din momentul în care preotii sfintesc apa, atunci toate apele, curgãtoare sau stãtãtoare, rãmân sfintite, timp de douã sãptãmâni, în unele zone se spune cã chiar si sase sãptãmâni. În seara de 6 spre 7 ianuarie se strâng mai multi tineri în fata bisericii si se pregãtesc de iordãnit. Apoi a doua zi de dimineatã, tinerii cãlare pe cai frumos împodobiti purtând în mâini un steag, merg pe la casele oamenilor, botezând steagul cu apa din fântânã. Unul din tineri, si anume conducãtorul, care pe alocuri poartã numele de popã, duce cãldãrusa cu agheasmã, în care-si strâng banii, iar ajutoarele din alai poartã unul sãculetul de tãmâie si legãtura de busuioc, de care este legat un clopotel, cu care „iordãnesc” pe oameni, si un altul, sau mai multi dacã satul e mare, poartã o tepusã de lemn, pe care vor strânge bucãti de carne. Dupã ce stropeau casa cu apã si aruncau tãmâie pe acoperis, rosteau o urare de belsug si prosperitate: „Cum aruncãm apa, Asa sã fie holda bogatã.” Dupã ce sfintesc si apa din fântânã, cântã Iordanul, aceleasi cuvinte pe care le rosteste preotul în ajunul Bobotezei, boteazã cu busuiocul pe toti membrii familiei, cu apã sfintitã pe cap, iar dupã aceea, luându-i pe toti de-a rândul în brate, îi ridicã în sus de trei ori rostind: „În Iordan, botezându-te / Domnul, cu crucea lui cea sfântã/ La anul sã fie / An mai bogat / Mult mai curat.” Dupã care înconjurã stropind cu agheasmã casa, grajdurile si alte acareturi, pentru a nu se apropia serpii. În unele locuri stãpânul casei, dacã se simte puternic, cere cãpeteniei sã i se aducã un iordãnitor a se lupta cu el. Prin lupta cu iordãnitorii, gazda se fãcea mai tare, dobândind putere, cãci se credea cã în lupta cu iordãnitorul, în timpul luptei, este ajutat de Sf. Ioan. Spre searã tinerii se adunã la marginea satului pentru o întrecere de cai sau „încurarea” lor. În felul acesta se aflau caii iuti sau lenesi dupã care fac apoi o paradã prin tot satul. Ionii si Ioanele, iordãnitorii, îi duc în brate cu de-a sila la gârlã sau la fântânã ca sã-i scalde iar în unele pãrti se adunã în aceastã zi bãietii si fetele anume la fântâni, unde le toarnã cu ciutura apã în cap celor care vin la fântânã dupã apã. Sunt iertati doar cei ce le dãruiesc câte ceva. În noaptea de Boboteazã gospodarii de la sate scot mesele în curte, lângã fântânã, unde mãnâncã, joacã, chiuie si se veselesc. În nordul tãrii era mai înainte datinã ca tineretul sã aprindã un foc mare ritualic, din paie. crengi si frunze uscate pregãtite dinainte. Când flãcãrile focului se înãltau tinerii prindeau a juca hora în jurul lui ca apoi sã sarã pe deasupra flãcãrilor. Focului acesta, ca si jucatul ritualic împrejurul lui se numeau „Ardeasca” si este o parte componentã a unor ritualuri magice de „îmbãrbãtare” a soarelui în drumul lui spre anotimpul cãlduros, ritualuri ce se regãsesc, în ceremonialul Lãsatului de Sec. Este obiceiul, ca de la acel foc, sã fie aprinse si arse partial niste bucãti de cârpe, care ulterior se pãstreazã, în speranta cã ar fi bune de leac, afumându-se cu ele la nevoie cei ce suferã de vãtãmãturã si de dureri de urechi. Totodatã pentru evitarea bolilor de urechi, de la Boboteazã, nu se mai spune Plugusorul si nici colinde. Femeile fac o turtã de cenusã frãmântatã cu agheasmã si o pãstreazã pentru tot anul, spre a sfinti cu ea vasele care s-ar întâmpla sã se spurce în cursul anului. În timpul slujbei de sfintirii apelor, sãtenii de la mic la mare, se spãlau cu apã de râu în credinta cã astfel vor fi rumeni si sãnãtosi tot anul. În ziua de Boboteazã se botezã cu agheasmã sãmânta de pus sub brazdã iar cine îsi stropeste cu agheasmã pusca, va avea succes la vânãtoare. De Boboteazã, unii oameni iau o mânã de grâu si-l aruncã în pod, zicând: „Sã dea Dumnezeu sã creascã grâul asa de mare ca pânã în poda. Traditia popularã spune cã la Boboteazã se deschide cerul si îngerul pãzitor îi spune celui de însurat sau celei de mãritat încotro îi va fi norocul. Se spune cã dacã de Boboteazã, dimineata, înainte de sfintirea apei, un flãcãu sau o fatã se împiedicã, alunecã si cade, acea persoanã se va cãsãtori în acel an. Dacã o fatã vede mai întâi, printre flãcãii ce se duc sau se întorc de la sfintirea apei, pe unul cãlare pe un cal alb, e semn cã se va mãrita în câslegile acelea sau în anul acela. Acum este semnalul ca flãcãii sã meargã pe la casele fetelor de mãritat în petit. În ziua de Boboteazã, fetele vor sã fie stropite cu agheasmã în credinta cã împrãstie popa cu busuiocul petitorii în toate pãrtile. În aceastã zi sunt interzise certurile în casã, vorbele urâte, sudãlmile si drãcuirile si nu se dã nimic cu împrumut. În ziua de Boboteazã, credinta popularã spune cum cã mamele care au avut nenorocirea sã nascã copilul mort sau cãrora le-au murit copiii mai înainte de a fi fost botezati, pentru a nu li se transforma copiii în moroi, iau agheasmã si se duc împreunã cu preotul si toarnã peste mormântul acelor copii, ca sã îi boteze, numindui numai Ion sau Ioana în credinta cã, dacã vor urma trei ani la rând, acest ritual la Boboteazã, pot fi socotiti botezati si trecut în rândul celorlalti crestini morti. Alt aspect important al sãrbãtorii, având aceeasi imagine, de granitã temporalã între douã anotimpuri „deschiderea cerurilor”, este sustinut de numeroase credinte populare din domeniul meteorologiei: previziunile se bazeazã tocmai pe existenta acestui moment de cotiturã, pe întoarcerea cãtre anotimpul cãlduros. Dacã dimineata de Boboteazã va fi promoroacã si sunt turturi pe la stresini, primãvara va fi timpurie si frumoasã iar în cursul zilei de va fi vreme frumoasã are sã fie belsug si sãnãtate. În ziua de Boboteazã crivãtul de va sufla cu putere, va fi un an îmbelsugat. Dacã vremea la Boboteazã este geroasã, dupã iesirea cu Iordanul se va înmuia iar dacã vremea a fost blândã, se va înãspri. În traditia popularã se spune cã pânã la Boboteazã e dricul iernii, de la Boboteazã crapã gerul iar iarna e pe ducã. În popor se spune cã: „Dacã am dat Boboteaza la spate, nu-mi mai este fricã de iarnã, am pus mâna pe primãvarã!”.

