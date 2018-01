Totul despre ucenicia la locul de muncã

luni, ianuarie 29, 2018, 3:00

Ucenicia reprezintã formarea profesionalã realizatã la locul de muncã in baza unui contract de ucenicie, potrivit Legii nr. 279/2005, republicatã. Contractul de ucenicie este un contract individual de muncã de tip particular, incheiat pe duratã determinatã, in temeiul cãruia o persoanã fizicã, denumitã ucenic, se obligã sã se pregãteascã profesional si sã munceascã pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligã sã ii asigure plata salariului si toate con – ditiile necesare formãrii profesionale. Angajatorul care incheie un contract de ucenicie, in conditiile legii, beneficiazã la cerere, pe intreaga perioadã de derulare a contractului de ucenicie, de o sumã in cuantum de 1.125 lei/lunã, acordatã din bugetul asigurãrilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceastã destinatie. Suma cuvenitã se deduce de cãtre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sã o vireze lunar in contul bugetului asigurãrilor pentru somaj. Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeazã sã se pregãteascã ucenicul si nu poate fi mai micã de 12 luni si mai mare de 36 luni, astfel: * 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru dobandirea competentelor corespunzãtoare unei calificãri de nivel 2; * 24 luni, in cazul in care ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru dobandirea competentelor corespunzãtoare unei calificãri de nivel 3; * 36 luni, in cazul in care ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru dobandirea competentelor corespunzãtoare unei calificãri de nivel 4. Ucenicul poate fi supus unei perioade de probã care nu va depãsi 30 de zile lucrãtoare. În vederea pregãtirii ucenicului, angajatorul care nu este furnizor de formare incheie un contract de prestãri de servicii de formare profesionalã cu un furnizor de formare. Angajatorul are obligatia de a desemna un coordonator de ucenicie care indrumã ucenicul in vederea dobandirii competentelor profesionale necesare calificãrii pentru care se organizeazã ucenicia la locul de muncã. În vederea formãrii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia sã asigure ucenicului accesul la pregãtire teoreticã si practicã, precum si toate conditiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesionalã autorizat si coordonatorul sã isi indeplineascã sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului. Ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru calificãrile stabilite prin legislatia in vigoare si pentru ocupatiile cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania, pentru care existã standarde de pregãtire profesionalã, respectiv standarde ocupationale. Pregãtirea ucenicului se desfãsoarã in locuri de muncã care sã permitã dobandirea tuturor competentelor prevãzute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregãtire profesionalã. În cazul incheierii contractului de ucenicie la locul de muncã este necesarã respectarea urmãtoarelor conditii: – se incheie obligatoriu in formã scrisã, in limba romanã; – se inregistreazã in termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncã judetean. Pe langã elementele obligatorii ale contractului individual de muncã, contractul de ucenicie cuprinde si urmãtoarele clauze referitoare la: – denumirea calificãrii pe care urmeazã sã o dobandeascã ucenicul; – denumirea furnizorului de formare care desfãsoarã programul de formare profesionalã prin ucenicie la locul de muncã; – numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia; – locul/locurile in care se desfãsoarã activitatea de formare profesionalã; – durata necesarã pregãtirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de muncã. Obligatiile suplimentare ale angajatorului sunt: – sã asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferã un contract de muncã incheiat pe duratã determinatã proportional cu timpul lucrat; – sã asigure ucenicului pregãtirea practicã necesarã calificãrii in care ucenicul se formeazã profesional; – sã asigure ucenicului accesul la pregãtirea teoreticã si practicã corespunzãtoare programului de formare profesionalã, finalizat cu certificat de calificare profesionalã a adultilor, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adultilor, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare; – sã asigure finantarea programului de formare profesionalã a ucenicului, dacã acest program nu este finantat din alte surse. Cine poate fi încadrat ca ucenic? Poate incheia contract de ucenicie persoana care indeplineste cumulativ urmãtoarele conditii: – face demersuri pentru a-si gãsi un loc de muncã, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de muncã in a cãrei razã teritorialã isi are domiciliul sau, dupã caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii; – a implinit varsta de 16 ani; – nu are calificare pentru ocupatia in care se organizeazã ucenicia la locul de muncã; – indeplineste conditiile de acces la formare profesionalã prin ucenicie la locul de muncã, pe niveluri de calificare. Se pot incadra in muncã in calitate de ucenici si urmãtoarele categorii: – cetãtenii strãini, precum si apatrizii care au obtinut permis de muncã in Romania, conform reglementãrilor legale in vigoare; – cetãtenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora; – maternitatea nu constituie motiv de discriminare in executarea uceniciei la locul de muncã; – ucenicii panã la varsta de 26 de ani au dreptul la intretinere, perioada de ucenicie fiind asimilatã cu cea de continuare a studiilor. Pentru informatii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui, la telefon 0235/318.184 sau e-mail: ajofm@vs.anofm.ro