Teroristii din Ivãnesti, în continuare dupã gratii!

joi, ianuarie 11, 2018, 3:00

Condamnati în primã instantã la câte 4 ani de închisoare cu executare, fratii Ionut si Tudorel Plopu, cei care, împreunã cu mama lor, Nina, si concubinul acesteia, Teofil Filimon, terorizau un întreg sat, Golofta, din comuna Ivãnesti, vor rãmâne dupã gratii în asteptarea sentintei definitive, au decis judecãtorii ieseni. Cei doi frati au fost arestati la începutul lunii martie 2017 dupã ce aproape cã au omorât în bãtaie un consãtean, lovându-l în cap cu rãngi si furci.

În luna octombrie, Tribunalul Vaslui pronunta sentinta intr-un dosar in care erau implicati membrii unei familii, care terorizau sãtenii din satul Golofta, comuna Ivãnesti. Foarte agresivi, Nina Plopu si concubinul acesteia, Teofil Filimon, impreunã cu cei doi bãieti a femeii, Ionut si Tudorel Plopu, starneau scandaluri din orice, aplicand corectii fizice tuturor celor care aveau curaj sã se impotriveascã atunci la abuzurile indivizilor, care pãsteau animalele unde le era pofta ori le terorizau copiii in drum spre scoalã. De multe ori, de fricã, sãtenii nici nu depuneau plangeri la politie cand erau agresati, iar cei care o fãceau, erau amenintati de familia Plopu si, uneori, convinsi sã retragã reclamatiile. La sfarsitul lunii februarie a anului trecut, unul dintre sãteni, Daniel Mãciucã, a avut curaj sã cearã socotealã familiei Plopu pentru cã si-a lãsat, iar, animalele libere pe terenul lui. Dupã douã zile, cei patru bãtãusi l-au asteptat pe Mãciucã pe ulitã, in apropierea casei sale, si i-au aplicat o bãtaie sorã cu moartea, lovindu-l repetat, in special in zona capului, cu rãngi, bate si furci. Lãsatã intr-o baltã de sange, victima a fost transportatã de urgentã la un spital din Iasi, unde a fost operatã, medicii reusind cu greu sã-i salveze viata. Pentru aceastã faptã, fratii Ionut si Tudorel Plopu au fost condamnati la cate 4 ani de inchisoare cu executare, iar mama lor, Nina, si concubinul acesteia, Teofil Filimon, la cate 3 ani de inchisoare, tot cu executare. Sentinta nu este definitivã, si a fost contestatã de inculpati, care, in ciuda faptului cã si-au recunoscut vinovãtia, considerã pedeapsa primitã mult prea asprã. Panã la judecarea contestatiei, cei doi frati au rãmas in arest preventiv, spre deosebire de mama lor si concubinul acesteia, care sunt in libertate, sub control judiciar. Marti, judecãtorii Curtii de Apel Iasi au mentinut aceste mãsuri preventive aplicate celor patru inculpati, in ciuda cererilor acestora, in special a celor doi frati, de inlocuire a mãsurilor cu unele neprivative de libertate. Procesul ßteroristilor’ din Ivãnesti va demara pe rolul Curtii de Apel Iasi, avand termen de judecatã la inceputul lunii februarie.