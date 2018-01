Tãranii, «momiti» sã-si vândã pãmântul!

miercuri, ianuarie 10, 2018, 3:00

Prima sesiune de depunere de cereri de finantare în cadrul PNDR 2020 deschisã de AFIR în acest an si destinatã fermierilor nu vizeazã sprijinirea în vederea dezvoltãrii exploatatiilor agricole, nici încurajarea acestora sã îsi deschidã alte afaceri decât agricole în mediul rural, ci îi încurajeazã pe tãrani sã-si înstrãineze pãmântul. Cei care vor face acest lucru vor primi anual, pânã inclusiv în 2020, 120% din suma anualã pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri, maxim 1.500 euro/an.

În numele politicii de comasare a terenurilor agricole in vederea unei mai mari productivitãti si a unei mai usoare accesãri a fonfurilor europene, statul continuã sã incurajeze micii fermieri sã- si vandã terenurile. Astfel, dupã programul de rentã viagerã, promovat la sfarsitul anilor 90, acum, o nouã stimulare financiarã este oferitã prin intermediul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), si provine din fonduri europene puse la dispozitie cu generozitate in cadrul PNDR 2020. Nici nu se putea altfel, catã vreme cei mai interesati de agriculturã si achizitionarea de terenuri sunt firme strãine. Coincidentã sau nu, prima sesiune de depunere de cereri de finantare in cadrul PNDR 2020 deschisã de AFIR in acest an si destinatã fermierilor este cea pe submãsura 6.5 ßSchema pentru micii fermieri’. Este vorba de acordarea unui sprijinul public nerambursabil pentru micii fermieri care isi vand terenul agricol, sprijin ce poate ajunge panã la 1.500 de euro/an. Este vorba de 120% din suma anualã pe care fermierul a primit-o in ultimul an in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (plãti directe cãtre fermieri). Sprijinul public nerambursabil pentru beneficiarii sM 6.5 se acordã sub formã de platã anualã, incepand cu anul semnãrii Contractului de finantare si panã la data de 31 decembrie 2020. Sesiunea de depunere a cererilor de finantare se va desfãsura in perioada 8 ianuarie 2018, ora 9.00 – 11 mai 2018, ora 16.00. Fondurile europene disponibile pentru aceastã sesiune de primire a cererilor de finantare sunt in valoare de 12.290.531 euro. Mãsura este deosebit de accesibilã, dat fiind cã pragul de calitate lunar stabilit pentru intervalul 8 ianuarie 2018 – 8 februarie 2018 este de 25 de puncte si scade treptat panã la pragul minim de 3 puncte in ultima lunã a sesiuni (11 aprilie 2018 – 11 mai 2018). Modalitatea de depunere a cererilor de finantare este cea on-line, prin intermediul paginii oficiale de internet a AFIR, www.afir.info. Toti cei interesati pot consulta pe site-ul AFIR (sectiunea Investitii PNDR – sM 6.5) Ghidul solicitantului si anexele aferente sM 6.5 din PNDR 2020. De aceastã finantare ar putea beneficia circa 1.200 de vasluieni care si-au vandut pãmantul in a doua parte a anului trecut. Conform DAJ Vaslui, in 2017 au fost inregistrate nu mai putin de 2.576 de dosare privind vanzarea a 2.657 ha teren agricol, numai pentru suprafete mai mici de 30 de hectare, in cazul suprafetelor mai mari, avizele fiind date direct de cãtre Ministerul Agriculturii. Pentru cei care nu vor, sau nu au pot sã-si munceascã pãmantul, acest stimulent financiar este bine venit, pe langã banii obtinuti in urma vanzãrii terenului. Rãmane de vãzut ce vor face din 2021, dupã incetarea acordãrii acestui stimulent.