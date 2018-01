Suprataxarea balcoanelor de la parter, la loc comanda!

marți, ianuarie 9, 2018, 3:00

Dupã ce, initial, au fost anuntati cã de la începutul acestui an ar putea plãti impozite locale chiar si de 160 de ori mai mari, proprietarii balcoanelor situate la parterul blocurilor din Bârlad, în care desfãsoarã activitãti de comert, pot sta linistiti încã sase luni.

Si asta doar dupã ce consilierii locali PSD s-au opus vehement initiativei Executivului local de a elimina discriminãrile dintre localnicii care si-au construit balcoane pentru uz propriu si cei care au recurs la aceastã metodã pentru a-si deschide afaceri. La momentul initierii proiectului in cauzã, tocmai primarul Dumitru Boros a explicat cã ‘nu este posibil ca un om care are un balcon de cativa metri pãtrati sã plãteascã aceiasi bani cu unul care si-a transformat si balconul si apartamentul intr-un adevãrat spatiu comercial’. Cu toate acestea, de douã ori la rand, social-democratii din Consiliul Local s-au opus prin vot si au respins initiativa edilului-sef. Însã, la ultima intalnire a alesilor locali, urmare a unor negocieri intre grupurile de consilieri PSD si cei ai PNL, s-a ajuns la un ‘armistitiu’: prorogarea termenului de aplicare a noii grile de impozitare panã la data de 1 iulie. ‘Este o decizie pe care am luat-o ca urmare a discutiilor cu domnii consilieri locali din PSD, care au cerut un termen pentru a analiza in detaliu proiectul si efectele pe care le-a putea produce. Oricum, chiar dacã am amanat intrarea in vigoare a grilei privind majorarea impozitelor la balcoanele in care se desfsoarã activitãti comerciale, tot nu voi renunta la proiect, pentru cã vreau sã eliminãm o datã pentru totdeauna inechitãtile intre proprietarii acestora si simplii oameni care si-au construit balcoane pentru a-si suplimenta spatiul de locuit’, ne-a declarat primarul Dumitru Boros. De mentionat cã pentru a-si transforma proiectul intr-o hotãrare de Consiliu Local, edilul-sef are nevoie de cel putin 14 voturi favorabile, ori, panã acum el nu s-a putut baza decat pe 10, din care nouã venite de la consilierii liberali si unul de la consilierul local independent Bogdan Sarbu. Boros va face ‘rost’ si de un al unsprezecelea vot odatã ce echipa de consilieri locali a PNL-ului va fi completatã si cu al zecelea liberal care va intra in Consiliu, pe locul lãsat liber de Mihai Bozianu.